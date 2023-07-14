Компания из Санкт-Петербурга заплатит 13,9 млн рублей за украденные у нее ядовитые отходы

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об отходах в деятельности ООО «Экологические инновации» (Санкт-Петербург). После вмешательства надзорного органа компания возместила большую часть причиненного ущерба.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в феврале 2022 года ООО «Экологические инновации» отправило из Ленинградской области в Пермь 18 тонн отходов III класса опасности. Груз был отправлен на хранение в Пермский муниципальный район. Однако сотрудники компании не обеспечили должный контроль и надлежащую охрану емкостей, в которых хранилась опасная жидкость, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву.

По оценке специалистов Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, экологический вред, причиненный почвам, составил 13,9 млн руб. По итогам проверки природоохранным прокурором директору ООО «Экологические инновации» было внесено представление с требованием устранить нарушения и возместить ущерб.

Несмотря на обжалование акта прокурорского реагирования в судах различных инстанций, требования надзорного органа были признаны законными и обоснованными. В настоящее время компанией составлен график платежей в счет погашения ущерба. По состоянию на 12 июля 2023 года добровольно в бюджет возмещено 7 млн руб., перечисление остатка средств находится на контроле природоохранной прокуратуры.