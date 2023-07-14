Domina Hotels устроит Salut

Несмотря на геополитическую напряженность, некоторые европейские гостиничные сети продолжают расширять присутствие на российском рынке. Итальянская Domina Hotels & Resorts возьмет в управление гостиницу с апартаментами на 732 номера в комплексе Status by Salut на Пулковском шоссе. Ранее этим объектом должна была управлять французская Accor Hotels, которая решила приостановить развитие в России после начала военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Status Фото: Status

Domina Hotels станет оператором гостиницы (253 номера) и апарт-отеля (479 номеров) в комплексе Status by Salut на Пулковском шоссе, 14. Об этом стало известно из размещенных компанией вакансий на портале HeadHunter. Представители сторон подтвердили «Ъ-СПб» эту информацию. Общая площадь гостиничного комплекса уровня четыре звезды составит 43,7 тыс. кв. м, его открытие запланировано на этот год.

Компания Domina Hotels была основана в конце 1989 года итальянским предпринимателем Эрнесто Преатони. В ее управлении находятся восемь объектов в Италии, Египте и Германии. В России компания развивает отели в Санкт-Петербурге и Новосибирске. К 2027 году Domina Hotels собирается построить четырехзвездочную гостиницу в Анапе на 1,2 тыс. номеров стоимостью 3 млрд рублей. Также компания собирается развиваться в Томске, Тюмени, Липецке и Калининграде, указано на ее сайте.

Status by Salut состоит из шести корпусов с апартаментами, а также гостиничного комплекса под управлением Domina Hotels. Общая стоимость проекта оценивалась в 15 млрд рублей. Основным владельцем девелопера проекта — ООО «Пулково скай» — выступает основатель автодилерской компании «Олимп» Евгений Войтенков. Его партнерами по этой компании являются Сергей Ногай и Владимир Селегень (сват бывшего председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова).

Как пояснил «Ъ-СПб» Евгений Войтенков, в гостиничном, как и в автодилерском бизнесе важное значение имеет партнерство с сильным брендом. У Domina Hotels не так много объектов в России, поэтому у них будет возможность больше внимания уделять новому проекту в Санкт-Петербурге, полагает он. Помимо итальянской компании, велись переговоры о сотрудничестве с российскими сетями Cosmos Hotel Group и Azimut Hotels, уточнил господин Войтенков.

Изначально гостиничным комплексом с апартаментами должна была управлять французская Accor Hotels (бренды Novotel, Mercure, ibis и другие). Объект был построен по ее стандартам, но в итоге компания решила приостановить развитие в России и отказалась выполнять свои обязательства, говорит господин Войтенков. В марте прошлого года Financial Times сообщила, что Accor Hotels решила приостановить запланированные открытия и партнерские отношения с российскими компаниями.

После начала российской военной операции на Украине местный рынок покинули британская InterContinental Hotels Group, американская Marriott International, финская Sokos Hotels, немецкая Kempinski Hotels. В Domina Hotels & Resorts сообщили «Ъ-СПб», что при принятии решений о развитии руководствуются интересами бизнеса, а не политики. В течение двух-трех лет планируется открыть в России восемь новых проектов, пояснил ее представитель. Сложившаяся ситуация дает Domina Hotels хорошую возможность укрепить свое присутствие на петербургском рынке, констатирует управляющий партнер IPG Россия Иван Починщиков.

После ухода ряда зарубежных сетей качество сервиса в гостиницах снизилось, поэтому гости предпочитают брендированные отели, которые в состоянии обеспечить ожидаемый уровень сервиса, считает генеральный менеджер «Domina Пулково отель и апартаменты» Полина Ефимова. Наличие сетевого оператора позволит получить доступ к глобальным системам бронирования и программе, пояснила она.

Международный бренд позволяет увеличить средний тариф и уровень загрузки отеля, говорит вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. При этом у Domina Hotels нет особых преимуществ перед другими брендами, поэтому речь скорее идет о личных предпочтениях акционеров, резюмирует директор управляющей компании Citytel Андрей Петелин.

Константин Куркин