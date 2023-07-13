Россия лидирует по сокращению добычи нефти в странах вне ОПЕК

Добыча жидких углеводородов в России в мае сократилась к апрелю на 49 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ОПЕК. Из них 9,6 млн б/с пришлось на нефть и 1,3 млн б/с — на конденсат. Прогноз на 2023 год остался неизменным: по сравнению с 2022 годом добыча в РФ сократится на 0,75 млн б/с, до 10,28 млн б/с. На таком же уровне она останется и в 2024-м. Россия станет лидером по сокращению добычи нефти в странах вне ОПЕК в 2023 году, а главными драйверами роста будут США, Канада, Бразилия, Гайана, Норвегия и Казахстан.

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По июльскому прогнозу ОПЕК, добыча нефти в странах вне организации в 2023 году в целом вырастет на 1,41 млн б/с, до 67,14 млн б/с.