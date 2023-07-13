Власти Краснодара решили расторгнуть контракт с ростовской фирмой на отлов бродячих собак

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара (казенное учреждение) приняло решение об одностороннем расторжении муниципального контракта с ростовской фирмой на отлов бродячих собак из-за ненадлежащей работы исполнителя. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Муниципальный контракт на 20,4 млн руб. учреждением был заключен с ООО «Светоч» из Ростовской области в марте текущего года. По нему исполнитель должен был отлавливать безнадзорных собак, заниматься их стерилизацией, обрабатывать от паразитов и вакцинировать от бешенства, чипировать и возвращать в среду обитания. Срок работы по контракту — до 30 ноября.

Однако, как следует из опубликованных на сайте госзакупок документов, в результате проверок выяснилось, что компания не отрабатывает надлежащим образом часть из направляемых ей заявок, не представляет справки о вакцинации животных. Ввиду этого было принято решение об одностороннем отказе от сотрудничества с компанией.

Также портал госзакупок содержит сведения о другом таком же контракте, но заключенном в декабре минувшего года, на сумму 13,5 млн руб. Исполнение предусмотрено до конца текущего года. Согласно опубликованной на портале информации, учреждение прияло от исполнителя по акту работ на 1,3 млн руб. и оплатило услуги, однако прокурорская проверка показала, что условия контракта оказались соблюдены не в полной мере. В результате МКУ наложило на исполнителя штраф на 2 млн руб. и потребовало вернуть уже оплаченные 1,3 млн руб. Однако речи о расторжении пока не идет.

Краснодарский активист Виталий Черкасов считает, что проблема состоит в том, что учреждение несвоевременно реагирует на допускаемые исполнителем нарушения, на которые общественники уже давно указывают городским властям.

«Мне нравится, что проблемой начали заниматься — мне не нравится результат. По сути получается, что у города есть два контракта, но ни один из них не исполняется нормально, таким образом, цели муниципального заказа не достигаются. Проблема бродячих собак, актуальная для Краснодара, так и остается нерешенной»,— говорит он.

В начале марта власти Краснодара сообщили почти о 700 бродячих собаках, отловленных с начала года на улицах кубанской столицы. Для сравнения, за весь 2022 год в городе было отловлено около двух тысяч собак.

Михаил Волкодав

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