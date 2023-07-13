Ильгиз Гилазов избран председателем конституционного совета Татарстана

Депутаты Госсовета Татарстана утвердили состав нового органа власти республики — конституционного совета. Его членами стали экс-председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, его бывший заместитель Роман Гафаров и бывший заместитель главы Конституционного суда Татарстана Эльмира Мустафина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Две последние кандидатуры предложил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, Ильгиза Гилазова — глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов.

По предложению раиса господина Гилазова избрали председателем конституционного совета.

Напомним, в июне в Татарстане был создан новый «постоянно действующий государственный орган», который будет выносить «заключения о конституционности или неконституционности» законов республики и других нормативных актов. Решения нового органа не будут обязательными для исполнения другими чиновниками, однако власти будут обязаны рассматривать его заключения.

Совет был создан взамен Конституционного суда Татарстана, который действовал с 2000 по 2022 год.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"