Депутаты дали необязательный совет

Решения нового госоргана Татарстана — конституционного совета — не будут обязательными для исполнения другими чиновниками. Об этом вчера заявил глава профильного комитета Госсовета Альберт Хабибуллин. Депутаты приняли закон о создании конституционного совета. Ранее у Татарстана был собственный конституционный суд, но его ликвидировали по требованию федерального центра. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что новый госорган нужен, чтобы жители Татарстана не ездили в Санкт-Петербург в Конституционный суд РФ. По мнению экспертов, новый совет не станет «равноценной заменой суду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вчера Госсовет Татарстана в первом и третьем чтении принял закон «О Конституционном совете Республики Татарстан». Как сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), новый «постоянно действующий государственный орган» будет выносить «заключения о конституционности или неконституционности» законов республики и других нормативных актов. С запросами в совет будут обращаться глава (раис) Татарстана, региональный парламент и его депутаты, правительство, все муниципалитеты и омбудсмены республики. Кроме того, совет будет разъяснять нормы конституции Татарстана, а также выражать «мнение о соответствии конституции» проектов договоров и соглашений. Граждане и организации смогут обратиться в конституционный совет, если «их права нарушены».

Совет создается взамен Конституционного суда Татарстана, который действовал в 2000–2022 годах. Ранее Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но региональные конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году, однако разрешил создавать конституционные советы. В настоящий момент такие органы уже созданы в нескольких регионах, например в Башкирии.

«Акты конституционного совета обязательны к исполнению или обязательны только к рассмотрению? Какова их юридическая сила?» — поинтересовался на заседании Госсовета депутат фракции «Единой России» Игорь Бикеев. Господин Хабибуллин ему ответил, что «к рассмотрению»: «Силы решения, обязательного к исполнению, они не имеют».

Другой единоросс Рамиль Тухватуллин спросил: «В какой ветви власти будет базироваться совет?» По словам Альберта Хабибуллина, это «самостоятельный государственный орган». Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пояснил, что «были длительные дискуссии с федеральным центром, длительные дискуссии внутри республики». «Мы пришли к выводу, что надо сделать его самостоятельным, небольшим, но авторитетным. Для того чтобы была возможность у населения обращаться в конституционный совет, а не ездить в Петербург в Конституционный суд РФ»,— заключил господин Мухаметшин.

Новый совет пока еще не сформирован. Закон, принятый Госсоветом, должен подписать глава республики Рустам Минниханов. Совет будет состоять из трех членов, которых назначит парламент республики. Две кандидатуры предложит спикер Госсовета, одну — раис Татарстана. Председатель совета будет назначаться парламентом по предложению главы республики. Конституционный суд Татарстана состоял из шести судей. Председателем с 2014 года был Фархад Хуснутдинов. В связи с упразднением суда было принято решение продолжать платить бывшим судьям ежемесячное содержание до конца жизни. Бюджету Татарстана это будет ежегодно обходиться в 23 млн руб. Всего на обеспечение деятельности конституционного суда в 2022 году было истрачено 69 млн руб. Во сколько обойдется содержание конституционного совета в принятом законе не сказано.

«Новый совет предполагается как замена конституционному суду Татарстана, но это не будет равноценная замена. Иначе это был бы слишком простой обход федерального законодательства»,— рассуждает казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, у совета лишь будут «частичные функции суда и его решения будут носить рекомендательный характер».

Господин Сергеев добавляет, что жители Татарстана «не так уж часто обращались» в Конституционный суд республики, потому он сомневается, что новый орган будет эффективным. «Конечно, законодатели скажут, что он страшно эффективный и необходимый»,— полагает эксперт. По словам политолога, для властей Татарстана важно было иметь «все три ветви власти, чтобы лишний раз доказать, что Татарстан — это не просто субъект РФ, а полноценная республика». «Ну раз, конституционный суд упразднили, по возможности создан новый орган. Пока неясно, кто его возглавит. Но в республике юристов достойных достаточно»,— заключает Сергей Сергеев.

Кирилл Антонов