Собаки получили частичную победу

В Ульяновской области областной суд в основной части требований удовлетворил иск зоозащитницы Наталии Лазаревой к Агентству ветеринарии Ульяновской области, облправительству и региональному заксобранию о признании недействующим регионального закона о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с безнадзорными животными. Это первый в истории региона случай, когда по иску зоозащитника признается недействующим региональный закон. Зоозащитница отмечает, что из-за несоответствия закона федеральному законодательству и допущенных ошибок система обращения с безнадзорными животными испытывала постоянное недофинансирование и фактически усугубляла проблему. В Общественной палате региона считают, что причина незаконности документа кроется в нежелании региональной власти выслушивать мнение независимых специалистов и общественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Областной суд пришел к выводу, что региональный закон не предусматривает финансирование содержания безнадзорных животных в приютах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Областной суд пришел к выводу, что региональный закон не предусматривает финансирование содержания безнадзорных животных в приютах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пятницу минувшей недели Ульяновский областной суд разместил на своем сайте мотивировочную часть решения суда по иску зоозащитницы Наталии Лазаревой к региональному агентству ветеринарии, правительству Ульяновской области и региональному заксобранию (резолютивная часть была объявлена 16 июня). Зоозащитница в своем иске просила признать недействующим региональный закон № 158-ЗО о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с животными без владельцев (от 7.10.2010, в его последней редакции) в связи с допущенными принципиальными ошибками и несоответствиями требованиям федерального ­законодательства.

Согласно закону 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (от 27.12.2018, введен в действие с января 2020 года), животных без владельцев (собак и кошек) необходимо отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, а затем выпускать в среду обитания (принцип ОСВВ); агрессивные и больные животные должны содержаться в приютах для животных пожизненно, эвтаназия запрещена и допустима только для прекращения физических страданий нежизнеспособных животных при наличии заключения ветеринара. Средства на ОСВВ и содержание животных в приютах должны выделяться из регионального бюджета. По смыслу закона, постепенно после ОСВВ количество безнадзорных животных будет сведено к минимуму.

Всего в иске госпожи Лазаревой перечислено 37 оснований, которые, как она считает, «делают невозможным исполнение федерального законодательства». Среди них — отсутствие финансирования: содержания в приютах животных, которых (в том числе агрессивных) нельзя возвращать в среду обитания; лечения больных животных, их вакцинации от бешенства и иных опасных заболеваний, и т.д. Одна из основных претензий истца в том, что в прилагаемой методике расчета финансирования переданных полномочий указана формула, в которой имеется функция (1-К), где К — численность животных, подлежащих эвтаназии. Формула, как отмечалось в иске, по сути своей бессмысленная, поскольку либо обнуляет субвенцию, либо вообще сделает ее ­отрицательной.

В беседе с «Ъ» зоозащитница отметила, что региональный закон в его существующем виде «приводил к полному произволу в сфере обращения с животными», к блокировке исполнения требований Федерального закона, к хроническому недофинансированию муниципальных районов в этой сфере», «к использованию расчетов, по которым можно было убивать 50% отловленных собак», «к определению размеров субсидий „с потолка“». «Тем самым дискредитируется Федеральный закон № 498, что в итоге ведет к росту числа безнадзорных животных, эпидемиологической напряженности и к расколу общества»,— сказала Наталия Лазарева, отметив, что законопроект до принятия не публиковался для общественного обсуждения, «в то время как это позволило бы предупредить все несоответствия».

Представители агентства ветеринарии, облправительства и регионального заксобрания в суде заявляли, что считают региональный закон соответствующим федеральному законодательству, и просили в удовлетворении иска отказать.

Тем не менее облсуд согласился с основными доводами зоозащитницы, признав региональный закон недействующим (с момента вступления в силу решения суда) в части отсутствия финансирования: по возврату потерявшихся животных их владельцам; по возврату животных в прежние места обитания; по содержанию в приютах безнадзорных животных, которые не могут быть возвращены в прежние места обитания; по размещению сведений о животных в сети интернет. Также суд подтвердил невозможность применения формулы расчета величины расходов на исполнение госполномочий, а также отсутствие в расчетах расходов на маркировку животных специальными метками, на содержание животных в приютах, их учет и регистрацию.

В удовлетворении остальных требований истца было отказано со ссылкой на то, что эти требования учтены в существующих услугах или в иных законодательных ­актах.

Это первый в истории региона случай, когда ре­гиональный закон признан недействующим по иску зоозащитника-волонтера.

Наталия Лазарева сообщила в среду «Ъ», что направила решение облсуда депутатам Госдумы (в этот день принимались поправки в закон 498ФЗ), попросив их «огласить пример региона, власти которого поддерживают убийственные поправки», при этом сами не исполняют Федеральный закон.

В Агентстве ветеринарии пока не могли сказать, будет ли обжаловано решение облсуда. По словам главы агентства Нины Пелевиной, «еще предстоит внимательно изучить и проанализировать документ». «С реализацией 498 Федерального закона много проблем, много коллизий и недоработок, это очень живой процесс, и я думаю, в нашем регионе он реализуется довольно-таки неплохо. Дело не в принципе, а в необходимости соответствовать федеральному законодательству»,— сказала госпожа Пелевина, отметив, что, «вполне возможно, агентство приступит к решению вопросов, поставленных в решении областного суда, и подготовит поправки в региональный закон». В правительстве региона также отметили, что пока решение об обжаловании еще не принято, «надо тщательно изучить документ». В то же время начальник правового управления заксобрания Василий Причестнов заявил «Ъ», что областной парламент намерен «судиться дальше», «документ законный, и решение суда будет обжаловано». Впрочем, руководитель профильного комитета заксобрания Вячеслав Ковель сказал «Ъ», что «согласен с решением суда». «Стоимость услуги действительно недостаточная, потому что всегда денег не хватает, и приходится исходить из возможностей региона, жить надо по средствам, но отсюда и возникают проблемы»,— добавил депутат.

Зампред Общественной палаты Ульяновской области, врач и зоозащитник Владимир Малинин «очень рад, что такое решение состоялось». «Мы об этом тоже не раз говорили, хотя, наверное, надо было еще раньше обращаться в суд. Этого суда могло бы и не быть, если бы правительство региона отнеслось к проблеме защиты животных внимательно, прислушалось бы ранее к зоозащитникам, мы неоднократно вносили многие предложения по этой проблеме, но все это торпедировалось»,— сказал господин Малинин.

Сергей Титов, Ульяновск