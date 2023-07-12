RTVI: компании Пригожина после мятежа заключили контракты на миллиард рублей

Связанные с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным компании после мятежа продолжили получать контракты на поставки питания в школы и больницы. На это обратил внимание RTVI. Сумма заключенных после 24 июня девяти контрактов — более 1 млрд руб.

Компаниями Евгения Пригожина RTVI называет организации, которые ранее фигурировали в связанных с ним расследованиях о поставках питания: АВК, «СП Конкорд», «Конкорд М», «Руссоцкапитал», «Комбинат дошкольного питания» (КДП), «Продфутсервис», «Конкорд плюс».

Крупнейший контракт на сумму более 705 млн руб. был заключен компанией «Продфутсервис» с управлением образования администрации подмосковных Мытищ. Компания будет поставлять питание для школьников этого района в 2023–2025 годах. Другими поставщиками стали также связанные с Евгением Пригожиным АВК, КДП и «Руссоцкапитал».

Среди других заказчиков связанных с Евгением Пригожиным компаний — больницы и поликлиники, подведомственные московскому департаменту здравоохранения (пять контрактов — всего более 82,4 млн руб.), детский лагерь «Артек» (один контракт — 260 млн руб.), две больницы Подмосковья (два контракта — всего более 16,6 млн руб.).

Ранее заключенные с фирмами Евгения Пригожина контракты расторгать не планируют. Так, в ответ на запрос RTVI о контракте на организацию питания для лечебно-оздоровительного центра при МИД России с компанией АВК в министерстве заявили, что оснований для расторжения нет, поскольку до сих пор работа поставщика никаких нареканий не вызывала. В департаменте здравоохранения города Москвы телеканалу сообщили, что расторжение контрактов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву после того, как, по его словам, по позициям бойцов ЧВК «Вагнер» нанесли ракетный удар с тыла. В Кремле расценили это как вооруженный мятеж. Наемники «Вагнера» отошли в полевые лагеря после переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позднее пресс-секретарь президента России сообщил, что 29 июня Владимир Путин и Евгений Пригожин встретились в Кремле для переговоров. На этой встрече в Кремле было 35 человек, в том числе командиры ЧВК.

Анастасия Ларина