Минниханов назвал санкции «очень серьезным ударом»

«Санкции — это больно»,— заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала ОТР. Он подчеркнул, что «это очень серьезный удар», поскольку «имеются ограничения по технологическому оборудованию». «Мы потеряли массу поставщиков, особенно в автомобилестроении, авиации, из недружественных стран»,— подчеркнул руководитель региона.

В то же время господин Минниханов отметил, что в республике «мобилизовались и нашли другие пути». В частности, он обратил внимание, что экономика Татарстана в прошлом году показала рост и «в этом идет с положительной динамикой». «Санкции открыли нам глаза, насколько и где мы уязвимы. Нам пришлось перестроиться»,— сказал он. По словам Рустама Минниханова, в Татарстане 50% промышленной продукции идет на экспорт, но «уже все маршруты поменялись».

«Ничего терпеть не надо. Это реальность, в которую мы попали. И надо принимать реальные, конкретные действия»,— заключил раис Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"