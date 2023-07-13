Инвестиции в недвижимость выросли на треть

За первое полугодие 2023 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга составил более 64,6 млрд рублей, что на 33% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Самая большая доля сделок была осуществлена инвесткомпаниями и частными инвесторами, которые вкладывали средства в офисы, отели и торговые центры. Эксперты прогнозируют, что к концу года сумма может достигнуть 100 млрд рублей. Некоторые аналитики связывают рост интереса с переструктуризацией рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший объем инвестиций в первом полугодии (без учета земельных участков) пришелся на офисную недвижимость — 19%, или 12,5 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Наибольший объем инвестиций в первом полугодии (без учета земельных участков) пришелся на офисную недвижимость — 19%, или 12,5 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга превысил 64,6 млрд рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К таким данным пришли аналитики консалтинговой компании NF Group. В компании отмечают смещение интереса инвесторов в сторону готовых объектов: доля инвестиций в них составила 57%, что является наибольшим показателем с 2019 года.

Преобладающий объем сделок (47%, или 30,4 млрд рублей) был осуществлен инвесткомпаниями и частными инвесторами. Еще 31% инвестировали девелоперы и 22% — конечные пользователи, которые приобрели объекты для собственных целей.

Наибольший объем инвестиций (без учета земельных участков) пришелся на офисную недвижимость — 19%, или 12,5 млрд рублей. Крупнейшими сделками стали покупка бизнес-центра «Пулково Скай» фондом Balchug Capital (6,5–6,7 млрд рублей) и приобретение группой Mail.ru БЦ «Дом Зингера» (2–2,6 млрд рублей).

На втором месте — торговая недвижимость (доля сегмента составила 18%), в рамках которой также была заключена самая большая сделка полугодия — продажа ТЦ «Невский Центр» (9–11 млрд рублей).

«В первом полугодии 2023 года наблюдается высокая активность разнопрофильных инвесторов на рынке Санкт-Петербурга. Стабильная экономическая ситуация и сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в течение первых шести месяцев 2023 года стимулирует локальных инвесторов приобретать активы, в том числе уходящих иностранных компаний. По итогам года ожидается, что результат инвестирования будет сопоставим с показателем 2022 года и окажется на уровне 100 млрд рублей»,— отметил партнер NF Group Станислав Бибик. Для сравнения, в 2022 году было инвестировано 104,8 млрд рублей, всплеск пришелся на 2021 год — 171,9 млрд рублей, в 2020-м — 65,4 млрд рублей.

«Тренд роста инвестиций связан с тем, что после событий февраля 2022 года на рынке появились ликвидные объекты, некоторые из них — с более чем приемлемой ценой (из-за необходимости срочно продать). Рынок капиталов оживился и стал двигаться. В ближайший год тенденция сохранится»,— комментирует вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Управляющий партнер IPG Россия Иван Починщиков при этом отмечает, что цикл инвестиционной сделки и в более стабильные времена был достаточно длинным, а теперь и вовсе становится затяжным. Поэтому не исключен «переход» сделок в 2024 год.

Между тем на рынке строящегося жилья активность мелких инвесторов падает. Александр Гуторов, вице-президент ГК «Страна Девелопмент», говорит: «Одна из тенденций первого полугодия — снижение доли инвесторов. Если год назад вкладывались в недвижимость для сохранения своих денег, то на данный момент инвесторы, которые готовы инвестировать свои денежные средства, смотрят в сторону коммерческой недвижимости, где окупаемость выше. Также необходимо учитывать, что многие инвесторы вывели свои капиталы за границу. Сейчас доходность инвестиций „от котлована" к сдаче находится на уровне инфляции (примерно 8–12%)».

Слова коллеги подтверждает Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон»: «Доля инвест-покупателей на сегодняшний день не так высока, как раньше. Недвижимость приобретается в основном для проживания, а не как доходный инструмент. Интерес к апартаментам снижается из-за постоянных споров вокруг данного типа жилья, а также из-за более сложных инструментов покупки. Так, например, ипотечные ставки по апартаментам составляют 12%, в то время как по жилью — до 6%. А клиенты сейчас в основном ориентируются на ставку и размер ежемесячного платежа».

Алла Михеенко