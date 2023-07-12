Гроза запалила лес

В Башкирии жаркая сухая ветреная погода привела к возникновению очагов возгорания в труднодоступных горных местностях, в результате огонь быстро распространился на большие территории вблизи населенных пунктов. По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, причиной двух самых крупных пожаров в Белорецком и Бурзянском районах стал удар молнии. Вчера в Белорецком районе, где за сутки площадь пожара увеличилась в четыре раза, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар происходит в труднодоступной горной местности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пожар происходит в труднодоступной горной местности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера распоряжением главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты в границах Серменевского и Узянского сельсоветов был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Из-за продолжительной жаркой погоды в республике действуют шесть лесных пожаров на площади около 414 га. Самый большой пожар бушует в Узянском участковом лесничестве. Туда направлены лесопожарные формирования минлесхоза Башкирии, силы и средства республиканских МЧС и госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Возгорание было зафиксировано 7 июля в труднодоступной горной местности вблизи села Узян. Как сообщал в соцсетях Андрей Иванюта, предполагаемой причиной возгорания мог стать грозовой разряд. Из-за сухой погоды в течение суток площадь пожара выросла с 40 до 82 га. Ситуацию ухудшил поднявшийся шквалистый ветер до 25 м/с. В результате вчера утром площадь пожара увеличилась до 320 га. По информации республиканского МЧС, в тушении задействованы 170 человек и 34 единицы техники, в том числе восемь бульдозеров, вертолет КА-32. Также помогают 35 обученных волонтеров.

Для предотвращения распространения пожара на близлежащие населенные пункты — село Узян, в котором проживают более 1 тыс. человек, деревни Азнагулово и Катарыш были направлены две аэромобильные группировки МЧС в количестве 60 человек.

Андрей Иванюта сообщил в соцсетях, что, по информации Роспотребнадзора, содержание загрязняющих веществ — диоксида азота, оксида углерода, аммиака, диоксида серы и оксида азота в воздухе возле сел пока не превышает допустимых значений.

«Пожар в Узянском сельсовете — один из самых сложных в этом году. Ситуацию осложняет жаркая сухая погода, труднодоступная горная местность, порывистый ветер. Пожар часто меняет направления, перекидывается по высокорастущим ветвям хвойных деревьев, которые очень быстро вспыхивают. Кроме того, горение происходит вблизи населенных пунктов. На сегодняшний момент угрозы жителям нет, но ситуация быстро меняется»,— сообщил «Ъ-Уфа» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Башкирии Алик Шарафутдинов.

По информации МЧС, значительный очаг возгорания в Белорецком районе наблюдается в 10 км от села Шигаево на площади 50 га. Другой крупный пожар тушат в Башкирском государственном заповеднике в Бурзянском районе. Площадь возгорания там также увеличивается и к среде составляла 60 га. В тушении задействованы 75 человек, в том числе инспекторы заповедника, восемь единиц техники, включая бульдозеры на гусеничном ходу, и 40 подготовленных волонтеров. Вчера с вертолета было произведено 12 сбросов воды объемом более 40 т. Пожар действует в 10 км от села Кага. Пока угрозы населенному пункту нет, отметили в МЧС.

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов вчера подтвердил, что причиной пожаров в Узянском сельсовете и в Башкирском заповеднике, которые возникли одновременно, стал грозовой разряд молнии. Грозовой фронт прошел практически без дождя, отметил он.

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин отмечает, что сейчас наблюдается летний пик пожароопасности. По его словам, на пожары в результате удара молнии приходится не более 10% всех случаев возгораний (остальные 90% — по вине людей). Обнаружить их, как правило, сложно, так как тление некоторое время может происходить в корнях деревьев. Также сказывается недостаток финансирования, выделяемого на авиапатрулирование лесов, заключил господин Куксин.

Согласно данным госзакупок, в текущем году на авиапатрулирование лесов в Башкирии было выделено около 25 млн руб., тогда как в прошлом — 46 млн руб.

Влада Шипилова