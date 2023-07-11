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The Guardian: Зеленский пытался убедить союзников в НАТО переписать заявление

The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал неготовность НАТО пригласить Украину в альянс, чтобы заставить союзников переписать декларацию по итогам саммита. По оценке издания, США и другие члены альянса опасаются, что разрешение Украине войти в НАТО в будущем может быть истолковано Москвой как эскалация.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет никакой конкретики по поводу вступления Украины в альянс. Он призвал уважать Украину и предположил, что членство Украины в альянсе превращается в предмет торга во время переговоров с Россией. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины»,— написал украинский президент в Telegram перед поездкой на саммит.

По данным Politico, западные дипломаты и чиновники удивились критике президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего абсурдом отсутствие временных рамок для вступления страны в альянс, но отнеслись к этому с пониманием.

«Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну России», — приводит слова высокопоставленного дипломата НАТО Politico.

Другой дипломат из страны НАТО добавил: «Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания». Один из собеседников издания при этом выразил более негативное отношение к словам Владимира Зеленского, сказав, что президент Украины «заходит слишком далеко».

В итоге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита в Вильнюсе сообщил, что Украине будет направлено приглашение на вступление, когда все участники будут согласны принять нового союзника, а условия вступления будут выполнены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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