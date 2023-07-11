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Коммерсантъ FM
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Столтенберг заявил о согласовании условий приглашения Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита в Вильнюсе сообщил, что Украине будет направлено приглашение на вступление, когда все участники будут согласны принять нового союзника, а условия на вступление будут выполнены.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы также ясно дали понять, что направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены»,— сказал журналистам господин Столтенберг (цитата по AFP). «Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились снять требование о плане действий по членству»,— сказал также генсек НАТО (цитата по AP).

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что декларация по пути Украины в НАТО согласована всеми участниками альянса. Ключевое условие для приглашения в документе прописано так: «Мы будет готовы направить приглашение Украине на вступление в альянс, когда согласятся союзники и будут выполнены все условия».

Саммит НАТО в Вильнюсе начался сегодня и завершится завтра, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Литвы, однако сегодня принимать участие во встрече не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По итогам саммита соглашение стран НАТО с Украиной о ее вступлении в альянс «выйдет за рамки расплывчатого обещания» 2008 года, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Господин Зеленский говорил, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет никакой конкретики по поводу вступления Украины в альянс.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

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