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Собянин: московские школьники победили на конкурсе «Молодые дарования России»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ученики московских школ искусств стали победителями на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». По его словам, столичным школьникам удалось завоевать на прошедшем конкурсе 4 первых и 22 призовых места.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, московские школьники стали победителями в номинациях «Фортепиано, орган» (Федор Орлов и Глеб Семенов), «Оркестровые струнные инструменты» (Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко) и «Театральное искусство, цирковое искусство» (Татьяна Фоменко), сообщил господин Собянин в своем Telegram-канале.

Конкурс «Молодые дарования России» учрежден Министерством культуры РФ, его организатором является Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет (включительно), достигших высоких результатов в обучении в образовательных организациях сферы культуры и искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, программы среднего профессионального образования, в том числе интегрированные, программы среднего общего образования (в художественных лицеях). Принимать участие в конкурсе могут жители всех регионов России. Победа в конкурсе дает право на получение льготы для поступления в целый ряд творческих вузов России.

Александр Кислов

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