Петербуржца задержали со спецназом за «разжигание» в сети годичной давности

Сотрудники петербургского центра «Э» МВД при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали 48-летнего петербуржца, заподозренного в чрезмерном увлечении интернет-троллингом. Мужчине вменяют публичный негатив в адрес власти и органов правопорядка годовой давности.

Как пишет «Фонтанка», следствие полагает, что в конце 2021 — начале 2022 года мужчина опубликовал в соцсетях несколько негативных записей, содержащих «высказывания, формирующие у читателя негативное отношение к органам власти в целом и органам правопорядка в частности». При обыске у него изъяли ноутбук.

Сейчас подозреваемый процессуально задержан на двое суток. По статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему грозит до шести лет лишения свободы.

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