ЦБ сообщил о снижении профицита счета текущих операций во втором квартале до $5,4 млрд

Сальдо счета текущих операций во втором квартале составило $5,4 млрд, в предыдущем квартале оно составляло $14,8 млрд, следует из данных Банка России. Ниже этот показатель был в третьем квартале 2020 года — $3,8 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса в январе—июне 2023 года составлял $20,2 млрд, в первом квартале сальдо счета текущих операций составило $14,8 млрд, во втором — $5,4 млрд. В апреле — $1,4 млрд, в мае — $5,5 млрд, в июне — –$1,4 млрд (сальдо счета стало отрицательным).

В январе—июне 2022 года профицит составил $147,6 млрд, в первом квартале сальдо счета текущих операций составляло $70,9 млрд, во втором — $76,7 млрд. ЦБ прогнозирует, что профицит счета текущих операций в 2023 году составит $47 млрд, в 2024-м — $38 млрд, в 2025-м — $35 млрд.

Мария Федотова