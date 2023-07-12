Охранник объекта ЛСР оспорил действия главы СКР

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу охранника стройки «Группы ЛСР» Асхаба Аликпачова, который не пустил главу СК Александра Бастрыкина на площадку, на следственные действия. Защита Аликпачова, на которого было заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ), настаивала на признании незаконности следственных действий и сумела этого добиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу адвоката, поданную в интересах Асхаба Аликпачова. Суд жалобу удовлетворил»,— сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Эпопея с намывом на Васильевском острове началась одновременно с реализацией нового проекта «Группы ЛСР» в 2020 году. С того времени местные жители всячески пытаются бороться со стройкой, обвиняя девелопера в нарушениях.

Проблема экологии стала темой номер один: при намыве новых территорий, по мнению жителей, в акваторию залива строители сбрасывают вредные отходы и грунт, из-за чего вода становится чересчур загрязненной. Строительные работы, со слов горожан, проводились 24/7, люди жаловались на непрекращающийся шум и клубы пыли. Пугала местных жителей перспектива перенаселенности района и нехватки социальной инфраструктуры.

Жители квартала неоднократно устраивали митинги, останавливали строительную технику и обращались во все инстанции.

Эта ситуация встревожила депутата Госдумы РФ, лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова (в 90-е годы занимавшего должность топ-менеджера в одной из структур ЛСР). В апреле 2023 года он направил запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой проверить законность устройства намыва. После к делу подключился Следственный комитет РФ и организовал соответствующую проверку.

На место стройки выехал лично председатель СК Александр Бастрыкин, одетый в штатское. Однако охранник Асхаб Аликпачов не пустил его на объект, из-за чего было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ). 16 мая 2023 года заместитель генпрокурора признал постановление о его возбуждении незаконным.

С тех пор уголовное дело против сотрудников ООО ЧОО «Агис», которые занимались охраной строящегося объекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове, возобновлялось трижды, но прокуратура не находила состава уголовного преступления. Все это время Асхаб Аликпачов не получал зарплату из-за неотмененного статуса подозреваемого.

В пресс-службе «Группы ЛСР» отметили, что на сегодняшний день не видят оснований для прекращения сотрудничества с охранной компанией. При этом в самой организации ЧОО «Агис», где работал Асхаб Аликпачов, отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Согласно официальному комментарию «Группы ЛСР», при проведении многочисленных проверок нарушений при строительстве объекта обнаружено не было.

«Проект по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова имеет все необходимые согласования, в том числе положительное заключение государственной экологической экспертизы. Он неоднократно проходил проверки разного рода органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых нами были предоставлены все необходимые документы. Инкриминируемых нарушений не выявлено»,— объяснили в пресс-службе «Группы ЛСР».

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский назвал условие, при котором возможно продолжение судебных тяжб. «На мой взгляд, здесь многое зависит от позиции прокуратуры. Если прокуратура не согласится с решением суда, то прокурор подаст представление и обжалует его в вышестоящей инстанции. Посчитает ли вышестоящий суд (апелляционная инстанция) доводы адвокатов заслуживающими подтверждения, или с учетом резонанса и участников этого дела решение может быть пересмотрено. Я так понимаю, у ЛСР сроки и возможности по привлечению адвокатов экстра-класса есть, если жалоба была удовлетворена и суд постановил уголовное дело прекратить. Очевидно, за отсутствием состава преступления»,— считает господин Хаминский.

Алина Трофименко