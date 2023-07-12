Экс-миллиардера судят «за копейки»

Суд оставил в СИЗО подозреваемого в мошенничестве петербургского бизнесмена Темура Псутури, когда-то известного в городе миллиардера грузинского происхождения, чья компания поднялась на подрядах к 300-летию Петербурга. Ранее предприниматель постоянно попадал в рейтинги самых богатых людей города, однако несколько лет назад его признали банкротом, имущество выставили на торги, а этим летом и вовсе задержали за махинации с недвижимостью на сумму чуть более 16 млн рублей. Сам фигурант позиционирует себя как человека по-прежнему весьма состоятельного и настаивает, что данные обвинения ему не по статусу, а уголовное преследование, по его мнению, носит заказной характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Петербурга вчера, 11 июля, продлил содержание под стражей 48-летнего предпринимателя Темура Псутури, который привлек внимание правоохранительных органов по подозрению в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества с недвижимостью, совершенного группой лиц (п. 4 ст. 159 УК РФ), и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Следствие утверждает, что бизнесмен вместе с сообщниками подделал паспорта двух братьев по фамилии Оганесян, после чего продал принадлежащую им жилплощадь и попытался реализовать еще одну квартиру, а также машиноместо в подземном паркинге на улице Пионерской, но не смог этого сделать из-за вмешательства силовиков.

Темур Псутури был задержан 13 июня в Москве оперативниками ФСБ и уже на следующий день был доставлен в Петербург. Уголовное дело было возбуждено вторым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу.

В былые годы подсудимый возглавлял компанию СК «Строй-Инвест», а также был одним из бенефициаров крупного многоотраслевого холдинга ПАО ГК «Роллман». Фирмы господина Псутури занимались строительством объектов к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга и дорожными подрядами, что позволило ему войти в сотню богатейших бизнесменов города. С 2015 по 2019 год издание «Деловой Петербург» стабильно включало его в свой рейтинг миллиардеров. Состояние Темура Псутури в разное время оценивалось от 1,5 до 5,9 млрд рублей. Среди основных активов также значились компании «Груз-строй», СМУ «Северо-Запад», сеть MaxHome и офшор «Самел менеджмент».

На сегодняшний день, по данным «СПАРК-Интерфакс», дела у его основной компании «Строй-Инвест» идут не самым лучшим образом. Предприятие находится в негативном статусе, а сам бизнесмен признан банкротом. Соответствующее заявление в отношении господина Псутури в 2020 году подал уже закрытый самарский «АктивКапиталБанк». Осень следующего года его имущество было выставлено на торги. Также аффилированные с обвиняемым компании не раз фигурировали в публикациях СМИ, касающихся незавершенных объектов в Петербурге. Прежде всего речь идет о строительстве перехода на Витебском проспекте под КАД и о капремонте набережной реки Фонтанки. В обоих случаях «Строй-Инвест» пришлось менять на других подрядчиков для завершения работы.

Накануне защита Псутури попыталась обжаловать его нахождение в СИЗО, однако следователь в обосновании своего ходатайства указал в том числе на необходимость установить стоимость изъятых ювелирных украшений и брендовых наручных часов, чтобы после наложить арест на это имущество. Сам фигурант предоставил 10 млн в качестве залога для того, чтобы его отпустили под домашний арест, но сумма не покрыла весь ущерб — его оценивают в 16,7 млн рублей. Любопытно, что на первом заседании по избранию меры пресечения Темур Псутури, повиснув на клетке, заявил суду, что он генеральный директор строительной фирмы «с миллиардными контрактами», а ему между тем «какие-то копейки вменяют».

Интересно и то, что сам подсудимый считает себя обманутым. Якобы он инвестировал деньги в покупку недвижимости, однако был обманут некими риэлторами. Попытка же вернуть вложенные средства обернулась, по его мнению, заказным уголовным делом. Суд оставил бывшего миллиардера в следственном изоляторе до 5 октября.

Андрей Кучеров