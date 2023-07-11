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Коммерсантъ FM
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Хамиль из «Касты» перенес остановку сердца

Проживающий в португальском Порту рэпер Хамиль (Андрей Пасечный) из группы «Каста» рассказал, что несколько дней пробыл в коме после остановки сердца. Ближайшие концерты группы в рамках европейского турне пройдут без него.

Хамиль во время выступления в 2021 году

Хамиль во время выступления в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хамиль во время выступления в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в РФ) Хамиль написал, что остановка сердца произошла во время пробежки. Помощь 43-летнему артисту оказал спасатель, случайно оказавшийся поблизости. После исполнителя доставили в госпиталь, где провели срочное аортокоронарное шунтирование — это позволило восстановить кровоток в сердце.

Сейчас Хамиль находится на реабилитации. «Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипишуйте! Все будет ништяк!» — написал он и поблагодарил врачей госпиталей Sao Joao и Santo Antnio.

После начала спецоперации участники «Касты» уехали из России. Сейчас у группы проходит тур по европейским городам. Московская студия, где «Каста» записывалась с 2012 года, сдается в аренду, музыкальное оборудование распродается.

Полина Мотызлевская

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