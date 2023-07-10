Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский противосудорожный препарат «Эпилексид» поступит в гражданский оборот в августе

В августе компания «ПИК-фарма» планирует выпустить в гражданский оборот 11 тыс. упаковок противоэпилептического препарата «Эпилексид» с действующим веществом этосуксимид. По оценкам компании, произведенного количества должно хватить, чтобы обеспечить потребности детей с абсансной формой эпилепсии на период от трех месяцев. Об этом «Ъ» сообщила генеральный директор «ПИК-фармы» Галина Ким.

Европейские препараты этосуксимида оказались в дефиците еще два года назад — зарубежные производители сочли неинтересным российский рынок из-за госрегулирования цены. В январе 2022 года «ПИК-Фарма» начала процедуру регистрации собственного препарата «Эпилексид» в форме сиропа. Поставки «ПИК-Фарма» планировала начать в середине 2023-го.

«26 декабря 2022 года компания подала досье на "Эпилексид" в Минздрав. Согласно действующим нормативам, сроки экспертизы досье в РФ достигают 14–17 календарных месяцев с учетом оперативных ответов на запросы Минздрава. 19 мая 2023 года было получено регистрационное удостоверение на продукт. В 17: 57 07.07.2023 данные о регистрации поступили в Единый структурированный справочник лекарственных препаратов Минздрава, что позволяет производственной площадке запросить коды маркировки в системе "Честный знак" под коммерческую партию продукта. Сырье и материалы, включая субстанцию, производственная площадка ''ПИК-Фарма Лек'' в Белгороде приобрела еще весной и на сегодняшний день приступает к производству»,— рассказала Галина Ким.

Единственным поставщиком субстанции этосуксимид в мире является голландская компания Katwijk. В настоящее время «ПИК-фарма» ведет переговоры с Katwijk о поставке следующей партии этого активного фармацевтического ингредиента для осенней наработки будущих партий сиропа «Эпилексид».

Подробнее о реакции родителей детей с эпилепсией на дефицит препарата — в публикации «Ъ» «Приступ непроизводительности».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...