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Коммерсантъ FM
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WSJ: Польша передала Украине около десятка боевых Ми-24

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Польши «недавно» передали вооруженным силам Украины «около десятка» боевых вертолетов Ми-24.

Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters

Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters

Издание отмечает, что публично власти Польши о поставках этих вертолетов Украине не сообщали. Эти поставки, отмечает газета, направлены на помощь ВСУ в контрнаступлении.

23 марта The Wall Street Journal сообщала, что эскадрилью (16–18 единиц) боевых Ми-24 на Украину отправили власти Чехии. 24 марта о поставках 12 таких вертолетов ВСУ объявило Минобороны Северной Македонии. Власти РФ осуждают любые поставки вооружения Украине.

Анастасия Ларина

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