Володин: Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента примет решение по поводу законопроекта о запрете смены пола в течение июля.

«Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола»,— написал господин Володин в Telegram.

Закон о запрете смены пола по собственному желанию (это касается как первичных, так и вторичных половых признаков) был принят Госдумой в первом чтении 14 июня. Документ позволяет проводить операцию по смене пола только для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но исключительно после решения врачебной комиссии федерального государственного учреждения. Поправки также запрещают органам ЗАГС исправлять документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Вячеслав Володин ранее говорил, что нижняя палата парламента может рассмотреть этот законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии (до 30 июля). Авторы законопроекта — почти 400 депутатов пяти фракций. Источники «Ъ» в Госдуме говорили, что законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии.

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Эрдни Кагалтынов