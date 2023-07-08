Мэрия Перми разыграет на торгах участок под площадкой для вождения в Городских Горках

Департамент имущественных отношений выставил на торги право аренды земельного участка на бульваре Гагарина, 88а. Как указано в документации к аукциону, площадь участка составляет 7,5 тыс. кв. м, начальная стоимость лота и размер ежегодной арендной платы — 6,1 млн руб. Срок аренды территории — 7 лет и 4 месяца. Торги назначены на 3 августа. На кадастровой карте территория обозначена как площадка для вождения. По данным администрации Свердловского района города, частично участок зарос растительностью и используется под учебную площадку для автошкол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Территория по бульвару Гагарина, 88а, располагается в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с предельной высотой зданий не более четырех этажей. Территория предназначена для административных, административно-хозяйственных и общественных организаций.