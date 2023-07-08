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Коммерсантъ FM
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С февраля 2022 года на Украине возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене

С начала военной операции России на Украине было возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел против безопасности Украины, из них 1,3 тыс. — дела о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«ГБР проводило расследование 1677 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства. Среди них 1315 уголовных производств по факту государственной измены, 286 уголовных производств — по факту "коллаборационной деятельности", 23 уголовных производства — в отношении пособников государству-агрессору»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Наибольшее количество уголовных дел было возбуждено в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой областях. При этом 1,5 тыс. человек проверяются по статьям о госизмене и коллаборационизме.

В коллаборационизме и сотрудничестве с Россией обвиняется бывший президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. В СБУ считают, что он препятствовал передаче украинской разведке вертолета Ми-2 в апреле 2022 года. С октября 2022-го он находится под арестом.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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