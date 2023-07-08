Главные новости к утру 8 июля

США объявили о поставке Украине кассетных боеприпасов. Президент Джо Байден назвал это решение трудным и временным. В то же время Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн. Многие демократы осудили решение господина Байдена. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона приближает человечество к новой мировой войне.

Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены, сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Последний боеприпас был уничтожен в США.

Прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Одной из тем стала зерновая сделка. Господин Эрдоган сказал, что Турция стремится к продлению зернового коридора на два года. Господин Зеленский заявил о необходимости сделать так, чтобы судьба зернового коридора не зависела от России.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

Президент Турции также заявил, что считает Украину заслуживающей вступления в НАТО. Джо Байден в свою очередь сказал, что считает вопрос членства преждевременным. По его мнению, стране можно предложить гарантии безопасности по примеру Израиля.

В Воронежской области сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. В Белгородской области город Шебекино был обстрелян «Градами», заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В Подмосковье ликвидируют последствия ливня, шквального ветра и грозы. От удара молнии пострадала одна женщина. Несколько населенных пунктов остались без света.

Премьер Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке. Он возглавлял правительство с 2010 года. Правящая коалиция развалилась из-за разногласий по миграционной политике.

Умер режиссер Григорий Любомиров. Он был сценаристом передачи «Куклы» и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».