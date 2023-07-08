Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены

Все страны мира уничтожили свои заявленные запасы химического оружия, сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Последней такой страной стали США.

«ОЗХО подтверждает: все заявленные запасы химического оружия признаны необратимо уничтоженными. Последний химический боеприпас из заявленного США запаса химического оружия был необратимо уничтожен в соответствии с Конвенцией о химическом оружии в пятницу, 7 июля»,— говорится в сообщении ОЗХО.

Гендиректор организации Фернандо Ариас заявил, что уничтожение последнего заявленного боеприпаса является «важной вехой» для ОЗХО и важнейшим шагом «на пути к выполнению миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия». Организация пообещала проследить за закрытием двух последних объектов по уничтожению химоружия в США.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. С тех пор ОЗХО проверила уничтожение 72,3 тыс. тонн химоружия. Участниками Конвенции являются больше 193 страны, в том числе США и Россия. Москва отчиталась о полной ликвидации запасов в 2017 году.

Леонид Уварчев