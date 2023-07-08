Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган считает, что Украина имеет право стать членом НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина имеет право стать членом НАТО. Он заявил об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции отметил, что Анкара приложила усилия для прекращения боевых действий. Турция будет поддерживать восстановление Украины.

Президент США Джо Байден вместе с тем заявил, что в НАТО нет единого мнения насчет вступления Украины в альянс во время конфликта. Он также предупредил, что это может спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения конфликта с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...