Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина имеет право стать членом НАТО. Он заявил об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции отметил, что Анкара приложила усилия для прекращения боевых действий. Турция будет поддерживать восстановление Украины.

Президент США Джо Байден вместе с тем заявил, что в НАТО нет единого мнения насчет вступления Украины в альянс во время конфликта. Он также предупредил, что это может спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения конфликта с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией.

Леонид Уварчев