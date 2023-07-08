Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино «Градами»

Город Шебекино Белгородской области был обстрелян реактивной системой залпового огня «Град», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка. Произошло возгорание. Также загорелись овощная база и один автомобиль. «Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий»,— написал господин Гладков в Telegeram.

Обстрел Шебекино произошел на фоне обсуждения возвращения жителей в город. Многие покинули населенный пункт в июне на фоне массированных обстрелов. Местные власти 4 июля сообщали, что эвакуированным предложат вернуться в течение двух недель. Планировалось в дежурном режиме открыть детские сады с 10 июля.

Как боевые действия отражаются на приграничных российских регионах — в материале «Ъ» «Бизнес под огнем».

Леонид Уварчев