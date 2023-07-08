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Коммерсантъ FM
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Эрдоган ждет визита Путина в Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин в августе посетит республику. Он сказал об этом после встречи в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Эрдоган ожидает, что одной из тем переговоров с господином Путиным станет обмен пленными с Украиной.

Во время пресс-конференции турецкого лидера спросили о возможном обмене пленными между Россией и Украиной. «Усилия в этом направлении продолжаются. Мы сегодня с президентом Зеленским обсудили эту тему. В следующем месяце господин Путин также посетит Турцию, у нас будет возможность обсудить этот вопрос»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Владимир Путин ранее принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну, об этом в июне сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков «Интерфаксу». Он отмечал, что «планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались».

О переговорах президентов Турции и Украины — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев

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