Зеленский: нужно, чтобы зерновой коридор не зависел от желания одного государства

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прокомментировал перспективы продления зерновой сделки. Он выступил за то, чтобы зерновой коридор больше не зависел от позиции России.

«У нас есть на сегодня этот "коридор". Он не свободный, а именно такой — структурированный и сложный — из-за того, что Россия блокирует Черное море. Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать, как людям в мире прожить следующие два месяца и как снова договариваться. Поэтому очень нужно, чтобы этот "коридор" не зависел от желания одного государства»,— сказал господин Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Господин Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция стремится к продлению зернового коридора на два года. Он считает важным добиться продления зерновой сделки «сроками от двух до трех месяцев».

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее поставок. В мае РФ продлила действие соглашения на 60 дней, но потребовала за этот срок выполнить ряд требований, в том числе — переподключить Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Подробнее о переговорах президентов Турции и Украины — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев