Несколько населенных пунктов Подмосковья обесточены из-за ливней

В Московской области несколько населенных пунктов остались без света из-за сильных дождей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты стараются «как можно скорее устранить аварии».

В Коломне после дождя затоплены несколько улиц, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин. Последствия устраняют 58 человек и 22 единицы техники. Вокзал работает в штатном режиме, но к нему закрыт центральный проход из-за подтопления. Доступ в здание производится через служебный проход, движение поездов не прерывалось. В Красногорске коммунальщики ликвидировали подтопления в Павшинской пойме.

«Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень. Главы также контролируют ситуацию»,— написал господин Воробьев в Telegram.

В Московской области 7 июля прошли сильные дожди и грозы. В Коломне от удара молнии пострадала женщина. В Москве в ночь на 8 июля, как ожидается, выпадет 20% месячной нормы осадков.

Леонид Уварчев