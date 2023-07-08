Эрдоган: Турция стремится к продлению зернового коридора на два года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает важным добиться продления зерновой сделки «сроками от двух до трех месяцев». По его словам, Анкара стремится к тому, чтобы зерновой коридор действовал два года.

«Важно продолжить эту инициативу сроками от двух до трех месяцев. <...> Мы будем стремиться к продлению зернового коридора на два года»,— сказал господин Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по «Анадолу»).

По словам президента Турции за год по зерновому коридору перевезено 33 млн тонн продуктов. Он отметил, что Анкара «продолжает усилия», чтобы сделка была продлена.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее поставок. В мае РФ продлила действие соглашения на 60 дней, но потребовала за этот срок выполнить ряд требований, в том числе — переподключить Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Подробнее о переговорах президентов Турции и Украины — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев