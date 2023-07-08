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Коммерсантъ FM
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Пострадавшая от удара молнии в Подмосковье находится в реанимации

Женщина, пострадавшая от удара молнии в Московской области, госпитализирована, сообщил глава Коломны Александр Гречищев. Она находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина пострадала во время грозы и сильных ливней в Голутвине (район Коломны). Как сообщил мэр Коломны, молния ударила в электросамокат, рядом с которой та находилась. Она получила ожоги ног. Господин Гречищев написал в Telegram, что пострадавшей оказана «вся необходимая помощь».

Шквалистый ветер, сильный ливень и гроза привели к перебоям с подачей электроэнергии в Коломне. Продолжается восстановление работы системы в ряде населенных пунктов. Подтоплены несколько улиц и машины. Власти обещают помощь пострадавшим. Вокзал работает в штатном режиме, но попасть в него можно только через служебный вход. Зафиксированы протечки кровель и заливы подвалов в 51 многоквартирном доме. Специалисты устраняют засоры и восстанавливают герметичность водостоков.

Леонид Уварчев

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