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Коммерсантъ FM
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В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссии за переводы из банка

Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссии за переводы из банка. Об этом она сказала в рамках модерирования сессии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы очень ждем на Финополисе (форум, который пройдет 8–10 ноября.— "Ъ".) мудрейшее решение Сбербанка — отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится»,— сказала она.

Однако, как следует из ответа первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева, такое решение возможно вслед за рынком: «Есть рынок… эти комиссии есть у всех, поэтому если рынок в это пойдет, то Сбер тоже на это посмотрит». Госпожа Скоробогатова, которая является клиентом пяти банков, возразила, что ей «есть с чем сравнить» и комиссии есть не у всех. Зал поддержал ее предложение бурными аплодисментами.

Ольга Скоробогатова также привела один из примеров, когда отмена комиссий привела к притоку денег в банки. «Я могу, например, сказать, это было очень показательно, когда несколько крупных банков отменили все комиссии по переводам, когда клиенты их делают извне, мы увидели поток денег в эти банки. Это то, что я говорила очень многим игрокам. Вы, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и какие-то вводить ограничения, наоборот, дайте возможность клиенту свободно распоряжаться своими средствами — он вас сам выберет и сам будет пользоваться вашими продуктами».

Ольга Шерункова

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