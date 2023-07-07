В последние дни курс доллара на Мосбирже превысил 90 руб. — впервые с 28 марта 2022 года. В Центробанке заявили, что причиной падения рубля стало сокращение текущего сальдо вследствие снижения экспортной выручки из-за цен на сырье. Доктор экономических наук Рустем Ахунов отмечает, что бюджет Башкирии выигрывает от снижения курса рубля, а население понесет потери вследствие повышения цен. Ослабление национальной валюты грозит риском ускорения инфляции, что может привести к повышению ключевой ставки Центробанком.



Фото: Сергей Словохотов

Основная причина снижения курса — изменение торгового баланса, сокращение его текущего сальдо. Это означает, что положительная разница между экспортом страны и импортом сократилась. Кто выигрывает от слабого рубля? Металлурги, нефтегазовые компании, другие сырьевики, экспортирующие свою продукцию. Также в плюсе компании, успешно адаптировавшиеся к внешнему шоку путем производства импортозамещающей продукции на внутреннем рынке. К примеру, у нас в регионе это мебельные производства.

Несомненно, бюджет выигрывает от снижения курса рубля, это позволит ему отчасти решить проблему формирующегося высокого дефицита, так как нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь–апрель упали на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Расчеты показывают, что при курсе 90 руб. планируемые нефтегазовые доходы могут быть исполнены.

Кто проигрывает? Прежде всего, торговые компании: продуктовая розница, магазины, торгующие импортной техникой, электрооборудованием. Кроме этого, компании, активно инвестирующие в модернизацию своего производства. Отмечу, что зависимость от импортных машин и оборудования в инвестиционных целях чрезвычайно высокая, особенно в части станков, компьютерного оборудования. К сожалению, население тоже понесет потери, поскольку неизбежен перенос валютного курса на потребительские цены. Прежде всего повысится стоимость товаров, зависящих от импорта. Это, например, компьютеры и комплектующие, одежда, где доля импорта составляет около 80%. Кроме этого отмечу лекарства и медикаменты, где доля импорта составляет примерно две трети, и электрическое оборудование.

Чего стоит ожидать? Сложившаяся ситуация с падением рубля несет объективный риск ускорения инфляции, что может привести к повышению ключевой ставки Центробанком. Это, в свою очередь, может замедлить экономический рост. Еще одна отрицательная реакция в текущей ситуации — несмотря на падение курса национальной валюты, спрос на доллар только повышается, отток капитала усиливается. Считаю, что регулятор не должен допустить дальнейшего ослабления рубля, а инструменты у него для этого есть.