В холдинге «Дав-Авто» объяснили смену названия одной из компаний группы

В автохолдинге «Дав-Авто» опровергли получение дилерства Changan. Ранее одна из компаний холдинга — ООО «Ком-Авто-Север», управляющее салоном в Чусовом,— поменяла название на ООО «Дав-Авто-Азия», а источник на рынке сообщил, что холдинг находится в процессе получения дилерства данной китайской марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Группа компаний “Дав-Авто” не является на данный момент официальным дилером бренда Changan в Перми. Наша компания на протяжении более чем 27 лет имеет колоссальный опыт работы с разными автомобильными брендами и с перспективой смотрит в сторону развития китайских брендов — для нас будет честью представлять бренд Changan. Смена наименования юридических лиц обусловлена лишь тем, что мы в положительном ключе оцениваем развитие группы “Дав-Авто” в восточном направлении»,— сообщил гендиректор автохолдинга Дмитрий Башаров.

Холдинг «Дав-Авто» образован в 1999 году. Является официальным дилером брендов Lada, Hyundai, Geely и BMW, а также развивает направление авто с пробегом. Головной компанией холдинга, ООО «Дав-Авто», в равных долях владеют Дмитрий Башаров и Богдан Богданов. Выручка ООО «Дав-Авто» в 2022 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб.