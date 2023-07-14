Еда со смыслом

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Svet

Философское мороженое из гибискуса

То, что новый гастрономический театр Svet появился в Москве именно сейчас, не случайно. Между открытием первого ресторана подобного формата — Krasota by WRF — и нынешней премьерой прошло почти три года. За это время московский ресторанный ландшафт существенно изменился. И жанр кабаре с поправками на аудиовизуальные достижения XXI века стал особенно актуальным. Svet, созданный совместными усилиями театрального режиссера Сергея Глазкова и бренд-шефа Станислава Песоцкого, оказался именно таким мультиформатным конструктом, задействовав вокальные номера на сцене, объемные изображения на экранах, музыку, написанную специально для спектакля, либретто с философскими заметками, предназначенными для чтения прямо во время ужина, и саму еду, напрямую связанную с темой «Guilty Show» о человеческих страстях и пороках. Казалось бы, кто захочет за 18 000 рублей два с половиной часа размышлять о слабостях человеческой натуры, пусть и в популярной форме, да еще и под непростые блюда в стиле нордик, подаваемые по строгому таймингу? Кстати, работа кухни, которая отдает в зал синхронно 30 одинаковых блюд, наблюдая за зрителями в зале с помощью мониторов в «режиссерской» комнате,— это отдельное шоу, которое остается незамеченным для гостей, но тоже заслуживает профессионального анализа и является предметом особой гордости всей команды. К слову сказать, кухня Svet отлично оборудована и выглядит намного красивее, чем серая коробка зала, которая «оживает» и превращается в театральное пространство лишь с помощью света и только на время представления, когда на стенах появляется движущееся изображение. Само шоу в сопровождении вокальных номеров и текстов в актерском исполнении ведет зрителей от завязки к кульминации, заставляя вспоминать и ощущать всеми органами чувств свои страсти и желания. При этом много внимания уделяется не только чувственному, но и философскому осмыслению темы — и в этом, пожалуй, главное отличие «Guilty Show» от уже существующих гастрономических представлений в Москве. Svet первым стал артикулировать «проклятые вопросы», на которые, как оказалось, можно искать ответы в тарелке с морским гребешком или филе косули. И в этих неудобных вопросах о сути власти, цене успеха, двуединстве эроса и танатоса уже изначально заложен запрос от зрителей на подобный разговор. Кто бы мог подумать, что люди готовы платить внушительные деньги за сет из шести блюд — кстати, весьма достойного качества, в характерной для Песоцкого контрастной, яркой манере,— чтобы во время встречи с мясным тартаром, приправленным черной икрой, золотом и черной хлебной крошкой, поразмышлять над истинной ценой денег, задуматься о сексуальной составляющей своей жизни над тарелкой крем-супа из цветной капусты с креветками, древесными грибами и кокосом с каплей елового масла и ощутить разрушительную силу человеческой власти над природой, жуя филе косули с жареным ягелем в пудре белых грибов с чатни из черненых молодых орехов? Но да, опыт гастрономического театра Svet показывает, что такая потребность у нынешней московской аудитории есть — зал ресторана заполняется каждый вечер, а работает он без выходных, давая по одному представлению в день. На очереди еще и веганский безлактозный сет в дополнение к основному, составленный по тому же либретто, а также постановка детского шоу и еще одного нового полноценного взрослого спектакля до Нового года. Люди хотят хлеба и зрелищ — так было и будет всегда. Но в самые мрачные времена люди нуждаются еще и в ответах на вечные вопросы, хватаясь как за соломинку за песни, тексты, движущиеся картинки и мороженое из гибискуса со сливочным муссом из бузины. В последнем, оказывается, тоже можно искать философский смысл, когда все остальные доступные способы не срабатывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Модники»

Фото: Модники «Модники»

Фото: Модники

«Модники»

Эскапическая котлета с пюре

Во дворах Маросейки открылся бар «Модники» — маленький уютный подвал, воссоздающий атмосферу советских семидесятых, с узорчатыми обоями, лаковым сервантом, мягкими диванами и чехословацкой люстрой под потолком. За фальшокнами «Модников» растворяется в зыбком тумане серый московский пейзаж с синим троллейбусом, у серванта, который служит рабочей барной стойкой, хлопочут молодые бармены под руководством Григория Мостивенко (Alpaca Bar), на крошечной открытой кухне пара молодых людей готовит закуски к предстоящему вечеру, в зале звучит джаз, а за лакированными столиками постепенно собирается публика. «Модники» искусно воссоздают атмосферу московских квартирников, несмотря на то что атмосферу брежневского застоя учредители проекта знают лишь по советским фильмам и интерьерам бабушкиных квартир. Видимо, именно эта дистанция и помогла им создать стильное и комфортное пространство, лишенное неуместного пафоса, далекое от политики, в меру ироничное и в меру легкомысленное — как раз то, что надо для расслабляющего времяпрепровождения в центре Москвы под лонгдринк и хорошую музыку после тяжелого трудового дня в офисе. «Модники» рассчитаны прежде всего на тех, кто родился в 1990-е, не застал советское время, но имеет свое мнение на его счет. Тут используют собственный арсенал выразительных средств, чтобы служить порталом в другое время, другое пространство и другие вкусы. Именно так появилась в баре коктейльная карта с говорящими названиями «Дипломат», «Манекенщица», «Дачник», «Шахматист», «Фарцовщик», «Актриса», «Модница», представляющая все архетипы советских персонажей из отечественного кино 1970-х. Так родилось и крошечное меню приглашенного шеф-повара ресторана «Л.Е.С.» Валерия Чигарнова во главе со «старорежимной» котлетой с картофельным пюре (430 руб.) и казаречче с телячьими хвостами (680 руб.). Так возникла идея приглашать по четвергам тапера, благо в первом зале есть старое советское пианино. И делать собственные легкие биттеры. Кстати, одним из основателей «Модников» оказался бартендер Андрей Корнилов (S.I.D.R Group), а он — настоящий профессионал по части телепортации в другие эпохи с помощью алкогольных напитков. Так что сомневаться в эскапическом эффекте фирменного рома на пионе точно не приходится.

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