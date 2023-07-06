Инвестору предложили переговоры

После недельной паузы на обсуждение вариантов земельный совет Нижегородской области одобрил выделение участка под строительство спортивного центра на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Строить объект по концессионному соглашению будет ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта». Компания оценила стоимость создания спорткомплекса почти в 990 млн руб. Участок давно числится в схеме территориального планирования как площадка под строительство спортивного объекта. Неделю назад стало известно, что губернатор предложил рассмотреть вопрос о включении этой площадки в фонд компенсационных участков для инвесторов, которые займутся достройкой проблемного ЖК «Дом на Горького». В правительстве посовещались и не стали этого делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Областной земельный совет одобрил выделение ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» земельного участка в 27 тыс. кв. м на улице Родионова в Нижнем Новгороде под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). По словам начальника управления государственно-частного партнерства и концессий областного минэкономики Дмитрия Шатунова, строиться ФОК будет по концессии. Его общая стоимость оценивается в 987,4 млн руб. На реализацию проекта будет заложен капитальный грант в 150 млн руб.

Инвестиционный платеж составит почти 694 млн руб., возмещение затрат по процентам — 406 млн руб., возмещение затрат на уплату налога на имущество — 116,4 млн руб. Срок строительств — не более 23 месяцев. Концессионное соглашение предлагается заключить на 15 лет.

По данным СПАК-Интерфакс, ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» зарегистрирована в Нижнем Новгороде 18 мая 2023 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором компании является Никита Бусыгин. Ему принадлежат 45% в уставном капитале компании. Вторые 55% принадлежат московскому АО «Тривест капитал», основным видом деятельности которого указано предоставление финансовых услуг.

Как писал «Ъ-Приволжье», предложение по строительству ФОКа на Родионова уже рассматривалось на земельном совете в конце июня. Планируется построить центр, состоящий из универсального спортзала и крытого катка. Кроме того, в состав комплекса предлагается включить административное здание, в котором кроме офисов также будут расположены тренировочные помещения. Аналогичный ФОК на проспекте Кораблестроителей планирует построить «Первая нижегородская инфраструктура спорта», в которой 55% также принадлежат АО «Тривест капитал» и которая также зарегистрирована 18 мая.

К проекту ФОКа на Кораблестроителей у земельного совета вопросов не возникло, а с участком на ул. Родионова возникла заминка.

Оказалось, что глава региона Глеб Никитин поручил рассмотреть возможность включить этот участок в фонд земель, которые можно было бы предложить в качестве компенсации компании, взявшей на себя обязательства по достройке проблемного ЖК «Дом на Горького». В качестве потенциального инвестора для этого долгостроя называлась, в частности, ГК «Подкова» бывшего замгубернатора Антона Аверина. Узнав о поручении губернатора, чиновники решили взять паузу. За неделю между министерствами и ведомствами нижегородского правительства произошел обмен письмами и документами.

В результате было принято решение не включать участок на Родионова в фонд компенсационных участков и построить на нем ФОК. Для «Подковы» будут подобраны другие участки.

Члены земельного совета решили, что строительство ФОКа должно пройти «на иных условиях». В частности, заместитель главы областного минспорта Алексей Москвин отметил, что его ведомство намерено продолжить обсуждение с концессионером вопроса о включении бассейна в состав ФОКа. В нынешнем варианте проекта его нет ни в проекте на улице Родионова, ни в проекте на проспекте Кораблестроителей.

Представители областного минфина сообщили, что у них много предложений и замечаний к проекту, но оглашать этот список не стали. Финансовое ведомство планирует обсудить их в ходе переговоров с застройщиком. На переговоры по поводу того, что это будут за условия, они отвели шесть месяцев. После этого будут окончательно утверждены условия концессионного соглашения. У представителей «Второй нижегородской инфраструктуры спорта» вопросов к чиновникам не возникло.

По итогам обсуждения Дмитрий Шатунов напомнил, что оба проекта ФОКов планируется включить в заявку на участие в проекте «Бизнес-спринт» и попробовать получить федеральные деньги на строительство спортивных объектов. Того факта, что земельный совет одобрил реализацию концессионного соглашения, будет достаточно для подачи заявки.

В 2022 году Нижегородская область уже пыталась попасть в «Бизнес-спринт», но Минспорта РФ завернуло региональные заявки из-за ошибок в оформлении и низкой финансовой эффективности проектов.

Андрей Репин