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Инвестору предложили переговоры

Нижегородский земельный совет одобрил строительство ФОКа на улице Родионова

После недельной паузы на обсуждение вариантов земельный совет Нижегородской области одобрил выделение участка под строительство спортивного центра на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Строить объект по концессионному соглашению будет ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта». Компания оценила стоимость создания спорткомплекса почти в 990 млн руб. Участок давно числится в схеме территориального планирования как площадка под строительство спортивного объекта. Неделю назад стало известно, что губернатор предложил рассмотреть вопрос о включении этой площадки в фонд компенсационных участков для инвесторов, которые займутся достройкой проблемного ЖК «Дом на Горького». В правительстве посовещались и не стали этого делать.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Областной земельный совет одобрил выделение ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» земельного участка в 27 тыс. кв. м на улице Родионова в Нижнем Новгороде под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). По словам начальника управления государственно-частного партнерства и концессий областного минэкономики Дмитрия Шатунова, строиться ФОК будет по концессии. Его общая стоимость оценивается в 987,4 млн руб. На реализацию проекта будет заложен капитальный грант в 150 млн руб.

Инвестиционный платеж составит почти 694 млн руб., возмещение затрат по процентам — 406 млн руб., возмещение затрат на уплату налога на имущество — 116,4 млн руб. Срок строительств — не более 23 месяцев. Концессионное соглашение предлагается заключить на 15 лет.

По данным СПАК-Интерфакс, ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» зарегистрирована в Нижнем Новгороде 18 мая 2023 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором компании является Никита Бусыгин. Ему принадлежат 45% в уставном капитале компании. Вторые 55% принадлежат московскому АО «Тривест капитал», основным видом деятельности которого указано предоставление финансовых услуг.

Как писал «Ъ-Приволжье», предложение по строительству ФОКа на Родионова уже рассматривалось на земельном совете в конце июня. Планируется построить центр, состоящий из универсального спортзала и крытого катка. Кроме того, в состав комплекса предлагается включить административное здание, в котором кроме офисов также будут расположены тренировочные помещения. Аналогичный ФОК на проспекте Кораблестроителей планирует построить «Первая нижегородская инфраструктура спорта», в которой 55% также принадлежат АО «Тривест капитал» и которая также зарегистрирована 18 мая.

К проекту ФОКа на Кораблестроителей у земельного совета вопросов не возникло, а с участком на ул. Родионова возникла заминка.

Оказалось, что глава региона Глеб Никитин поручил рассмотреть возможность включить этот участок в фонд земель, которые можно было бы предложить в качестве компенсации компании, взявшей на себя обязательства по достройке проблемного ЖК «Дом на Горького». В качестве потенциального инвестора для этого долгостроя называлась, в частности, ГК «Подкова» бывшего замгубернатора Антона Аверина. Узнав о поручении губернатора, чиновники решили взять паузу. За неделю между министерствами и ведомствами нижегородского правительства произошел обмен письмами и документами.

В результате было принято решение не включать участок на Родионова в фонд компенсационных участков и построить на нем ФОК. Для «Подковы» будут подобраны другие участки.

Члены земельного совета решили, что строительство ФОКа должно пройти «на иных условиях». В частности, заместитель главы областного минспорта Алексей Москвин отметил, что его ведомство намерено продолжить обсуждение с концессионером вопроса о включении бассейна в состав ФОКа. В нынешнем варианте проекта его нет ни в проекте на улице Родионова, ни в проекте на проспекте Кораблестроителей.

Представители областного минфина сообщили, что у них много предложений и замечаний к проекту, но оглашать этот список не стали. Финансовое ведомство планирует обсудить их в ходе переговоров с застройщиком. На переговоры по поводу того, что это будут за условия, они отвели шесть месяцев. После этого будут окончательно утверждены условия концессионного соглашения. У представителей «Второй нижегородской инфраструктуры спорта» вопросов к чиновникам не возникло.

По итогам обсуждения Дмитрий Шатунов напомнил, что оба проекта ФОКов планируется включить в заявку на участие в проекте «Бизнес-спринт» и попробовать получить федеральные деньги на строительство спортивных объектов. Того факта, что земельный совет одобрил реализацию концессионного соглашения, будет достаточно для подачи заявки.

В 2022 году Нижегородская область уже пыталась попасть в «Бизнес-спринт», но Минспорта РФ завернуло региональные заявки из-за ошибок в оформлении и низкой финансовой эффективности проектов.

Андрей Репин

  • Коммерсантъ (Н.Новгород) №121 от 07.07.2023, стр. 12

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