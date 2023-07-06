Оправдание ставят на рельсы

Нижегородский райсуд допросил экс-директора «Нижегородэлектротранса» (НЭТ) Максима Дранишникова, обвиненного в мошенничестве со списанием вагоноремонтного пресса и злоупотреблении с номинальной организацией архива. В результате пресс, произведенный еще в советское время, оказался у коммерсанта Андрея Абрамова, его Сервисно-ремонтная компания (СРК) продолжила ремонтировать на нем колесные пары по контрактам с НЭТ. Списать машину решили прошлое руководство и технический отдел предприятия, а саму процедуру тщательно проверила мэрия, настаивал подсудимый. По его словам, работа с СРК сократила расходы и периодичность ремонтов, претензий к контрактам с подрядчиком у перевозчика нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Дранишников уверен,что обвинения в его адрес не обоснованы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Максим Дранишников уверен,что обвинения в его адрес не обоснованы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг Нижегородский райсуд допросил бывшего директора прежде муниципального, ныне областного перевозчика «Нижегородэлектротранс» Максима Дранишникова. Его и директора СРК Андрея Абрамова обвинили в мошенничестве с фиктивным списанием вагоноремонтного пресса. По фабуле дела в 2013 году директор НЭТ убедил мэрию списать и сдать в металлолом пресс 1959 года выпуска благодаря заключению Андрея Абрамова о непригодности оборудования. Однако пресс, по документам сданный в металлолом за 47 тыс. руб., так и остался в депо №1, но теперь им владела СРК. Она продолжила ремонтировать колесные пары трамваев по договорам с перевозчиком, заключенным без конкурса.

Следствие считает, что на прессе вместо специалистов подрядчика работали сотрудники НЭТ. Также Максима Дранишникова обвинили в должностном злоупотреблении. По версии следователей, сотрудники НЭТ под его руководством самостоятельно организовали архив, хотя договор на проведение этих работ за 3,9 млн руб. был заключен с ООО «Волга Инвест». Эту компанию следствие считает фиктивным подрядчиком. Схему вскрыл тогдашний замдиректора по экономической безопасности предприятия Александр Макаров и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Общий ущерб от действий обвиняемых, согласно материалам дела, составил 32,3 млн руб.

Максим Дранишников в суде не признал вину по обоим инкриминированным ему преступным эпизодам. Он заявил, что комиссию по вопросу списания пресса собирал прежний руководитель НЭТ Алексей Коречков. Избавиться от оборудования решили из-за его частых поломок и отсутствия запчастей. Машина, якобы, представляла опасность для работников.

До списания на прессе проводили лишь текущий ремонт вагонных тележек, а капитально-восстановительный ремонт выполняли три сторонних подрядчика. Стоящее в цехе НЭТ старое оборудование либо недопрессовывало, либо перепрессовывало детали вагонов, и новые запчасти на нем смонтировать было невозможно. Поэтому колесные пары возили в другие города, что увеличивало сроки ремонта и время простоя подвижного состава.

Однако с приходом СРК сроки ремонта значительно сократились, а НЭТ стал экономить на ремонтах до 20%. Максим Дранишников добавил, что решение о списании пресса принимал с учетом мнения специалистов технического отдела НЭТ. Они подтвердили показания бывшего начальника в суде и заявили, что никаких распоряжений ставить подписи под актами технического состояния оборудования он им не давал. Также доводы о непригодности оборудования проверял департамент транспорта мэрии Нижнего Новгорода. Его заключения затем исследовал департамент экономического развития, который согласовывал средства на ремонты пресса и расходы на подрядчиков. Только затем процедуру списания согласовал комитет по управлению городским имуществом.

Со временем специалисты СРК сумели восстановить пресс, однако за возвращением пресса на баланс предприятия Максим Дранишников в мэрию не обратился. Он объяснил это сомнениями в исправности оборудования и опасениями за безопасность ремонтников НЭТ.

«Процесс модернизации был очень сложным, и было неясно, насколько безопасно выполнены работы. А я нес ответственность за любую нештатную ситуацию», — пояснил суду Максим Дранишников.

Касательно договоров с СРК подсудимый уточнил, что они заключались по запросам котировок и подрядчика выбирала конкурсная комиссия, он лишь формально подписывал договоры. Сами контракты с Сервисно-ремонтной компанией, по его словам, не были фиктивными и фиксировались должным образом.

Добавим, ранее новое руководство НЭТ в рамках гражданского иска потребовало от подсудимых компенсировать ущерб предприятию. Однако затем неожиданно отказалось от претензий и попросило прекратить уголовное преследование подсудимых. Юристы НЭТ сослались на решение арбитражных судов, признавших договоры подрядов перевозчика с СРК законными. Впрочем, бывший безопасник НЭТ господин Макаров счел отказ от иска незаконным и заявил, что спорные договоры расторгли по его инициативе. Андрей Абрамов также не признал вину и отмечал, что его компания модернизировала пресс за собственный счет и законно работала по договорам подряда.

Допрос Максима Дранишникова продолжится 20 июля.

Роман Рыскаль