Проходящий в Перми форум «Строим цифровой регион» посетит глава Минцифры РФ

В Перми на площадке технопарка Morion Digital начал работу первый всероссийский форум «Строим цифровой регион», собравший более 300 экспертов из разных регионов страны. Стратегическим партнером форума выступает «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В течение двух дней для представителей государства, бизнеса и отраслевых заказчиков в сфере ЖКХ будут работать четыре тематические площадки: «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация», «Управление». Ключевыми темами станут тренды цифровизации строительного сектора.

Одним из ключевых событий форума станет пленарная сессия с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На ней будут представлены итоги работы секций за первый день для дальнейшего формирования предложений на рассмотрение правительства РФ. В итоговую резолюцию войдет пул эффективных практических решений, которые могут быть распространены на все регионы страны, а также законодательные инициативы, предлагаемые к реализации.