Таксишный мститель

В прокат вышел триллер о такси в приложении и о человеке как приложении к машине. Главную роль в неонуаре о ночной Москве сыграл главный российский актер последних лет Юра Борисов.

Текст: Василий Степанов

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Когда на город опускается ночь, где-то на окраине в гараже просыпается грустный водитель Саша (Юра Борисов), он встает под душ, полирует бритвой голову, смотрит видео в интернете и, заварив в термосе кофе, заводит со смартфона двигатель просторного корейского седана с шашечками. Саша любит работать в темноте. Во-первых, пробок нет, а во-вторых, клиенты попадаются если не интересные, то хотя бы щедрые на чаевые: любители ночной жизни, неверные мужья, дамы полусвета. Жизнь научила Сашу тому, что «больше всего проблем от самых безобидных пассажиров», и он ищет непосед. Вот и сегодня «везет» — в салон прыгает кудрявая Лиза (Анастасия Талызина). Девушка-праздник во всеоружии алой помады, духов Serge Lutens и угроз влепить в приложении единицу, если что не так — не закроешь вовремя рот или не откроешь вовремя дверь. Болтуном Сашу не назовешь, а с дверью сложно — он хоть и водитель экстра-класса, но человек с ограниченными возможностями. Из машины выходит с трудом, фильм неспроста называется «Кентавр».

Мифология таксомоторного дела в кино — тема для отдельной большой монографии, которая однажды обязательно будет написана. У Саши обширная экранная генеалогия. Даже если с ходу отринуть американскую классику от стародавнего «Такси!» с Джеймсом Кэгни и «Таксиста» Мартина Скорсезе до «Ночи на Земле» Джима Джармуша и «Соучастника» Майкла Манна, даже если закрыть глаза на таксующего в Тегеране Джафара Панахи или забыть про французское «Такси» Жерара Пиреса, все равно останется внушительный корпус отечественной классики. Нежность Олега Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе», строгость Николая Крючкова в «Горожанах», трезвость Петра Зайченко в «Такси-блюзе». Все они не просто шоферы, каждый — герой-миф, полноценное отражение своей эпохи. Но были и другие таксисты в нашем кино — темные лошадки, опасные спутники. Такие, как герой Георгия Жженова Тульев в «Ошибке резидента», как комичный милиционер Станислава Чекана в «Бриллиантовой руке» или, скажем, страшный Андрей Болтнев в «Противостоянии». Каждый из них обладал особым, как из шлягера Михаила Боярского, мистическим флером. Чувствуется что-то подобное и в герое Юры Борисова. Никак не отгадать, кто он — ангел-хранитель или ангел-истребитель.

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Авторы старательно подкидывают косвенные улики. И отличный кастинг вкупе с лаконичной режиссурой — а ее от автора давней трэш-комедии «Zомби каникулы» совсем не ждешь — делает первую часть «Кентавра» по-настоящему увлекательным зрелищем. Прославившаяся ролью провинциальной блогерши Монро в сериале «Патриот» Анастасия Талызина прекрасно хмурит брови и надувает губы на заднем сиденье «комфорт-плюса». Не портит картины и появляющийся минуте на тридцатой Сергей Гилев, который наводит жуть в черном служебном «ровере». Но главное — действительно тонизирует сомнение в благонадежности главного героя: Борисов органично сливается с мокрым асфальтом и, кажется, готов играть злодея. Не внушают особого доверия ни широкая улыбка, ни застеленный черным полиэтиленом багажник. Саспенс не саспенс, но чувства вроде тех, что одолевали главную героиню «Купе номер 6», внутри фиксируешь.

Увы, продержать зрителя в неведении относительно намерений таксиста подольше (лучше бы до самого финала) у сценариста Михаила Зубко и режиссера Кирилла Кемница не получается. А других возможностей сохранить интригу в конструкцию «Кентавра» попросту не заложено. Тут, наверно, пригодился бы второй план, благодаря которому упругий триллер мог бы, например, переродиться в социальное высказывание о мире сервиса и эксплуатации или о проблемах инклюзии, но этому явно мешает антураж комикса, избегающий всякой конкретики. Тут все детали очень утилитарны. Может быть, стоило покопаться в психологии эпизодических персонажей (кстати, дождитесь появления Ксении Кутеповой), но узнать что-то действительно сокровенное даже о главных героях зрителю не светит. Да и полноценного третьего акта не будет — торжественно сделав свой решительный твист, история начинает буксовать, предлагая кентавру превратиться в героя боевика.

Слово «кентавр» в названии отдает роковой раздвоенностью. Гладко было на бумаге, где отличный водитель с инвалидностью спасал девушку в беде, а на экране оказалось, что к лошадиному телу техничного московского неонуара невозможно вот так просто приставить лицо народного героя. Свой в доску Юра Борисов разрушает жанровую гладкопись — получается какое-то другое кино. Что-то среднее между фильмами «Соучастник» и «Три тополя на Плющихе». А шагнуть в неизвестность бытового реализма авторам боязно: когда Саша простодушно заявляет пассажирке, что накопил своим ночным трудом миллион, хочется только одного — чтобы радио запело тем же Боярским: «О-о, о-о, притормози, притормози»,— и герой поделился во всех душераздирающих подробностях, как же ему это удалось. Но магнитола с Сашей скромно молчат.

В прокате с 13 июля

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