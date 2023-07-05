В Петербурге скончался глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался председатель Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе организации сегодня, 5 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Дербин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Дербин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причины смерти господина Дербина не называются. О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно, уточнили в ЛФП.

Владимир Дербин являлся руководителем общественной организации с 2005 года. До этого около девяти лет он был главой комитета по труду и социальной защите населения администрации Санкт-Петербурга. Ранее работал в руководстве обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Удостоен грамоты губернатора Санкт-Петербурга, медалей «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также знака отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург