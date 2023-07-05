Фото дня: 5 июля

Протестная акция в испанской Памплоне, тушение пожара в Санкт-Петербурге и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Памплона, Испания. Участники акции против жестокого обращения с животными в преддверии фестиваля Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP Западный берег реки Иордан. Велосипедист в лагере Дженин Фото: Reuters / Ammar Awad Санкт-Петербург, Россия. Сотрудники пожарной службы МЧС на тушении пожара во Фрунзенском районе города Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Метис Ист-Прери, Канада. Автомобиль проезжает мимо обгоревших деревьев Фото: Noah Berger / AP Эдинбург, Шотландия. Протестующие против коронации Карла III у собора Святого Джайлса Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Ларен, Франция. Группа велогонщиков на пятом этапе гонки «Тур де Франс» Фото: Daniel Cole / AP Мадрид. Акция протеста фермеров, требующих от правительства действий по преодолению последствий засухи Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Следующая фотография 1 / 7 Памплона, Испания. Участники акции против жестокого обращения с животными в преддверии фестиваля Сан-Фермин Фото: Alvaro Barrientos / AP Западный берег реки Иордан. Велосипедист в лагере Дженин Фото: Reuters / Ammar Awad Санкт-Петербург, Россия. Сотрудники пожарной службы МЧС на тушении пожара во Фрунзенском районе города Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Метис Ист-Прери, Канада. Автомобиль проезжает мимо обгоревших деревьев Фото: Noah Berger / AP Эдинбург, Шотландия. Протестующие против коронации Карла III у собора Святого Джайлса Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Ларен, Франция. Группа велогонщиков на пятом этапе гонки «Тур де Франс» Фото: Daniel Cole / AP Мадрид. Акция протеста фермеров, требующих от правительства действий по преодолению последствий засухи Фото: Reuters / Violeta Santos Moura