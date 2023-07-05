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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 5 июля

Запоминающиеся кадры среды

Протестная акция в испанской Памплоне, тушение пожара в Санкт-Петербурге и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Памплона, Испания. Участники акции против жестокого обращения с животными в преддверии фестиваля Сан-Фермин

Памплона, Испания. Участники акции против жестокого обращения с животными в преддверии фестиваля Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Западный берег реки Иордан. Велосипедист в лагере Дженин

Западный берег реки Иордан. Велосипедист в лагере Дженин

Фото: Reuters / Ammar Awad

Санкт-Петербург, Россия. Сотрудники пожарной службы МЧС на тушении пожара во Фрунзенском районе города

Санкт-Петербург, Россия. Сотрудники пожарной службы МЧС на тушении пожара во Фрунзенском районе города

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Метис Ист-Прери, Канада. Автомобиль проезжает мимо обгоревших деревьев

Метис Ист-Прери, Канада. Автомобиль проезжает мимо обгоревших деревьев

Фото: Noah Berger / AP

Эдинбург, Шотландия. Протестующие против коронации Карла III у собора Святого Джайлса

Эдинбург, Шотландия. Протестующие против коронации Карла III у собора Святого Джайлса

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Ларен, Франция. Группа велогонщиков на пятом этапе гонки «Тур де Франс»

Ларен, Франция. Группа велогонщиков на пятом этапе гонки «Тур де Франс»

Фото: Daniel Cole / AP

Мадрид. Акция протеста фермеров, требующих от правительства действий по преодолению последствий засухи

Мадрид. Акция протеста фермеров, требующих от правительства действий по преодолению последствий засухи

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

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Памплона, Испания. Участники акции против жестокого обращения с животными в преддверии фестиваля Сан-Фермин

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Западный берег реки Иордан. Велосипедист в лагере Дженин

Фото: Reuters / Ammar Awad

Санкт-Петербург, Россия. Сотрудники пожарной службы МЧС на тушении пожара во Фрунзенском районе города

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Метис Ист-Прери, Канада. Автомобиль проезжает мимо обгоревших деревьев

Фото: Noah Berger / AP

Эдинбург, Шотландия. Протестующие против коронации Карла III у собора Святого Джайлса

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Ларен, Франция. Группа велогонщиков на пятом этапе гонки «Тур де Франс»

Фото: Daniel Cole / AP

Мадрид. Акция протеста фермеров, требующих от правительства действий по преодолению последствий засухи

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

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