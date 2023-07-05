На реконструкцию воронежского дворца спорта «Юбилейный» выделят дополнительные средства

Из бюджета Воронежской области на реконструкцию дворца спорта «Юбилейный» будет дополнительно выделено 25 млн руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Вадим Кстенин.

«Благодаря поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева мы дополнительно получим из регионального бюджета 25 млн руб., чтобы провести уже в этом году ремонт раздевалок и душевых. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время начнем поиск подрядной организации для выполнения работ»,— рассказал глава города.

Ранее стало известно, что «Юбилейный» за 104,5 млн руб. отремонтируют две компании — ООО «Стройгрупп» и ООО «Делк». «Делк» принадлежит воронежскому бизнесмену Эдуарду Толоконникову, который также по концессии развивает парк «Дельфин» на левом берегу города.

Ледовый дворец «Юбилейный» был построен в 1986 году в честь 400-летия Воронежа. В нем тренируются ученики детских спортивных школ, также он является крупной площадкой для различных выступлений и домашней ареной хоккейного клуба «Буран».

Елизавета Попова