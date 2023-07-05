Полиция проверит обнаженного мужчину, танцующего с бубном в роще Армавира

Полиция даст правовую оценку действиям мужчины, который обнаженным танцевал с бубном в роще Армавира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отмечают, что жалоб и заявлений на «шамана» от жителей города в дежурную часть полиции не поступало, однако по выявленной информации в интернете назначено проведение проверки.

Видео, на котором голый мужчина играет на бубне и поет в городской роще, распространилось в пабликах Армавира 4 июля.

«Такое происходит на берегу Кубани. Это же могут видеть дети»,— подписан видеоролик.

По словам горожан, мужчина проводит обряды в роще не в первый раз.

Наталья Решетняк

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