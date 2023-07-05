Карло Анчелотти решился на дебют

Самую титулованную футбольную сборную мира в следующем году возглавит один из самых титулованных тренеров. Наставником бразильской команды, два десятилетия терпевшей неудачу за неудачей на мировых первенствах, станет Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал». Для специалиста это совершенно новый вызов: до сих пор он работал, пусть и чрезвычайно успешно, только с клубами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти станет первым с 1966 года иностранцем, возглавившим сборную Бразилии

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images Карло Анчелотти станет первым с 1966 года иностранцем, возглавившим сборную Бразилии

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

О том, что в 2024 году главным тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти, объявил президент футбольной федерации страны (CBF) Эдналду Родригес. Официальное назначение Анчелотти на эту должность состоится сразу после окончания срока действия его контракта с «Реалом»: он истекает через сезон. Таким образом, дебют итальянца в статусе тренера самой титулованной сборной, пять раз взявшей золото чемпионатов мира, состоится будущим летом на Copa America, который примут США. До него бразильцами будет руководить в ранге временно исполняющего обязанности тренера Фернанду Диниз.

Эдналду Родригес считает, что «симпатичный» стиль, который он предпочитает, похож на стиль, который нравится Карло Анчелотти.

Впрочем, говоря про итальянца, Родригес добавил, что к числу его положительных качеств наряду с профессионализмом относится и «скромность».

Для Бразилии это кадровое решение можно считать знаковым. Формально в истории бразильской сборной были иностранцы, которым доверяли ее тренировать. Но их всего четверо, а последний — аргентинец Филпо Нуньес — покинул свой пост в 1966 году. С тех пор более чем полвека бразильцы полагались исключительно на местные кадры и, кажется, даже не особенно интересовались зарубежными, тем более европейскими.

Наплевать на традицию CBF заставила нужда. Выиграв в 2002 году пятый чемпионат мира, сборная Бразилии потом неизменно терпела неудачи на них и никак не могла создать команду, хотя бы близкую по уровню к той, что произвела фурор красивой и эффективной игрой на японско-корейском турнире. На пяти мировых первенствах, пришедших на этот отрезок, бразильцы ни разу не добрались до финала и лишь раз участвовали в полуфинальной стадии. Относительный прорыв случился на домашнем чемпионате 2014 года. Но он в любом случае в памяти местных болельщиков навсегда останется жутким кошмаром из-за поражения как раз в полуфинале со счетом 1:7 от немцев, за которым последовал другой разгром: в матче за бронзу бразильцев — 3:0 — победили голландцы.

На двух предыдущих чемпионатах мира сборная Бразилии оступалась в четвертьфинале. В 2018 году в России ее выбили бельгийцы, в 2022-м в Катаре — хорваты. В обоих случаях речь не шла о какой-то громоподобной сенсации: бразильцы котировались ничуть не выше соперников.

После катарского первенства они расстались с тренером Тите, назначив вместо него — опять же, в статусе временно исполняющего обязанности — Рамона Менезеса, а потом CBF твердо решила искать для сборной топового наставника, не обращая внимание на его национальность. То, что Карло Анчелотти оказался приоритетным для нее вариантом, выяснилось еще весной. И причины выбора вполне понятны.

Дело в том, что 64-летний Анчелотти тоже может считаться рекордсменом — по наиболее престижным клубным титулам среди тренеров. К победе в Лиге чемпионов он приводил свои команды четырежды.

Дважды он взял трофей с «Миланом», дважды — с «Реалом», в том числе в 2022 году. И этим список ценных призов, добытых Анчелотти в роли наставника, отнюдь не исчерпывается.

Кроме того, в пользу его кандидатуры явно говорит тот факт, что в «Реале» у Карло Анчелотти, который оказался в мадридском клубе в 2021 году, сейчас выступают сразу три важных для нынешнего варианта бразильской сборной игрока — форварды Винисиус и Родригу и центральный защитник Эдер Милитан. Причем у всех с Анчелотти прекрасные отношения. А Винисиус, претендующий на лидерство в сборной, вообще называл его «лучшим тренером мира».

При этом контракт с CBF все равно выглядит серьезным и сложным вызовом для Карло Анчелотти.

Его тренерская карьера стартовала еще в середине 1990-х. Но трудился он пока исключительно с клубами, пусть в основном великими. Помимо «Реала» и «Милана», в его послужном списке есть «Ювентус», «Челси», ПСЖ, «Бавария», «Наполи», «Эвертон». Причем проваливался Анчелотти крайне редко, как правило, выполняя поставленные перед ним задачи. Однако выполнял он их с помощью клубных хозяев и менеджеров, покупавших на рынке классных игроков за большие деньги. На новом месте работы ему придется опираться на уже сформированный костяк сборной, который вряд ли можно радикально усилить и который все-таки не выглядит ровней, например, тому, что промаршировал к чемпионскому титулу в 2002 году.

Алексей Доспехов