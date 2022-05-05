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Вторая встреча полуфинального противостояния Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» получилась на редкость драматичной. Уступая к 90-й минуте два гола по сумме двух матчей, «Реал» под руководством итальянца Карло Анчелотти умудрился перевести игру в дополнительное время и добиться нужной для себя победы — 3:1. Таким образом, 62-летний итальянец, подопечным которого 28 мая в Париже предстоит встретиться с «Ливерпулем», станет первым в истории главным тренером, принявшим участие в пяти финалах главного еврокубка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В полуфинальном противостоянии Карла Анчелотти (слева) и Хосепа Гвардиолы победил более опытный и менее эмоциональный

Фото: REUTERS/Juan Medina, Juan Medina / Reuters В полуфинальном противостоянии Карла Анчелотти (слева) и Хосепа Гвардиолы победил более опытный и менее эмоциональный

Фото: REUTERS/Juan Medina, Juan Medina / Reuters

У ответной встречи в Мадриде, ставшей одним из самых выдающихся матчей за всю историю Лиги чемпионов, было несколько героев. Это и Родриго — молодой бразильский нападающий «Реала», оформивший дубль в течение пары минут на излете основного времени, когда, казалось, уже ничто не могло помешать «Манчестер Сити» оказаться в финале. Это и блистательный ветеран Карим Бензема — лучший игрок всего турнира, отдавший голевой пас и продемонстрировавший стальные нервы при реализации решающего пенальти, назначенного за нарушение на нем. Это и вратарь Тибо Куртуа, неоднократно выручавший «Реал» на протяжении всей игры, в том числе после удара головой Фила Фодена в дополнительное время. И конечно, это Карло Анчелотти — главный режиссер роскошного зрелища на Santiago Bernabeu. Человек, заменивший в середине второго тайма трех своих звезд — Тони Крооса, Луку Модрича и Каземиру, полностью перестроивший игру команды в центре поля и создавший тем самым плацдарм для будущей победы «Реала».

Принято считать, что в современном футболе большей частью верховодят специалисты, которые у бровки щедро делятся с футболистами своими эмоциями. Таковы немецкий холерик Юрген Клопп, который вместе с «Ливерпулем» теперь будет противостоять «Реалу» в парижском финале, и аргентинский рубаха-парень Диего Симеоне, являющий собой полную противоположность его скучноватому «Атлетико». Таковы каталонец Хосеп Гвардиола, чей «Манчестер Сити» остается великолепной командой даже после фиаско в Мадриде, и баск Унаи Эмери — четырехкратный победитель Лиги Европы, наделавший шороху с «Вильярреалом» в этой Лиге чемпионов.

Принадлежащий к более старшему поколению Анчелотти — совсем другой. Ему чужды внешний пафос, излишняя страсть и какая бы то ни было игра на публику.

Однако это не мешает 62-летнему итальянцу вот уже два десятилетия входить в элиту мирового тренерского корпуса и добиваться выдающихся результатов.

В субботу Анчелотти стал единственным главным тренером, выигравшим пять ведущих европейских чемпионатов: за победами с «Миланом» в Италии, «Челси» — в Англии, ПСЖ — во Франции и «Баварией» — в Германии последовал испанский триумф с «Реалом». А в среду он установил еще один рекорд — в пятый раз вывел свою команду в решающий раунд Лиги чемпионов (см. справку). Причем с момента финала 2003 года в Манчестере, где его «Милан» по пенальти одолел «Ювентус», минула уже целая футбольная вечность — 19 лет! Тот же Гвардиола за это время успел из большого игрока превратиться в большого тренера.

Тренеры, чаще всего участвовавшие в финалах Лиги чемпионов Тренер Финалы Карло Анчелотти (Италия) 5 — 2003 («Милан»), 2005 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал»), 2022 («Реал») Мигель Муньос (Испания) 4 — 1960* («Реал»), 1962 («Реал»), 1964 («Реал»), 1966 («Реал») Марчелло Липпи (Италия) 4 — 1996 («Ювентус»), 1997 («Ювентус»), 1998 («Ювентус»), 2003 («Ювентус») Алекс Фергюсон (Шотландия) 4 — 1999 («Манчестер Юнайтед»), 2008 («Манчестер Юнайтед»), 2009 («Манчестер Юнайтед»), 2011 («Манчестер Юнайтед») Юрген Клопп (Германия) 4 — 2013 («Боруссия»), 2018 («Ливерпуль»), 2019 («Ливерпуль»), 2022 («Ливерпуль») Тренеры, чаще всего выигрывавшие Лигу чемпионов Тренер Победы Боб Пейсли (Англия) 3 — 1977 («Ливерпуль»), 1978 («Ливерпуль»), 1981 («Ливерпуль») Карло Анчелотти (Италия) 3 — 2003 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал») Зинедин Зидан (Франция) 3 — 2016 («Реал»), 2017 («Реал»), 2018 («Реал»). *До сезона-1992/93 турнир назывался Кубок чемпионов.

Четыре предыдущих финала складывались для команд Анчелотти по-разному. Основное и дополнительное время итальянской битвы на Old Trafford закончилось нулевой ничьей. Два года спустя в Стамбуле «Милан», выигрывая после первого тайма у «Ливерпуля» — 3:0, полностью провалил вторую половину встречи и серию пенальти. Зато в 2007 году, когда те же самые соперники сошлись в Афинах, итальянский клуб уже не позволил себе разбазарить преимущество, победив 2:1. Невероятной получилась концовка «мадридского» финала 2014 года в Лиссабоне. До третьей минуты дополнительного времени «Атлетико» Симеоне, ведя 1:0, успешно отбивал атаки «Реала» Анчелотти, но королевский клуб все-таки успел сравнять счет, а затем разгромил противника — 4:1.

Казалось бы, в тех встречах уже исчерпаны все возможные сюжеты футбольных драм. Однако Карло Анчелотти и Юрген Клопп, чьи игроки сойдутся в финале 28 мая на Stade de France, едва ли согласятся с таким мнением. Ведь у одного из них появился шанс стать первым в истории тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза. А на пути к подобным достижениям, как показывает практика, требуется совершить что-то нетривиальное.

Евгений Федяков