МВФ отметил устойчивость экономики России к санкциям

Российская экономика вопреки ранее представленным прогнозам оказалась более устойчивой к санкциям. Такую оценку представили эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе.

В материалах МВФ говорится, что после резкого падения во втором квартале 2022 года экономике России удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах. За прошедший год спад производства сократился до 2,1%. В 2023 году МВФ ожидает роста ВВП на 0,7%.

МВФ отмечает, что улучшение показателей внешней торговли и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали экономику в прошлом году. «Способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, подтверждается независимо полученными и неофициальными данными»,— обращает внимание МВФ.

При этом в докладе МВФ подчеркивается, что оценивать влияние санкций на российские нефтепродукты пока рано. Однако на данный момент резких сокращений в поставках нефти не зафиксировано, но дисконт на российское топливо вырос.

МВФ также полагает, что из-за торговых и финансовых санкций, ограниченного доступа к передовым технологиям и ощутимой утраты человеческого капитала показатели производства в России в 2027 году окажутся на 8% ниже, чем прогнозировалось до начала боевых действий на Украине. Точные цифры в докладе не приводятся.

11 апреля МВФ обновил оценку экономического роста России. Теперь фонд прогнозирует увеличение ВВП России на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%.

Милена Костерева