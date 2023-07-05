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Коммерсантъ FM
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обновлено 01:56 , 05.07

СМИ опубликовали видео мощного взрыва в Макеевке

По Макеевке недалеко от Донецка был нанесен удар четырьмя ракетами реактивных систем залпового огня, сообщило представительство ДНР в Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Издание «Страна» опубликовало видео, которые, предположительно, были засняты очевидцами во время взрыва в Макеевке. На одном из них поднимается огненный столп высотой несколько десятков метров. На месте прилета начался пожар.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при взрыве в Макеевке пострадали 25 человек, в том числе два ребенка. Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число пострадавших выросло до 36 человек.

Очевидцы из местных пабликов пишут, что в Макеевке был прилет по хранилищу топлива. Агентство ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщило, что из-за обстрела была повреждена больница.

Анастасия Ларина

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