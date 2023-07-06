Мелкий шрифт недорого стоит

В среду информационные агентства дружно передали новость: Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Почта-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомство пожаловался гражданин на то, что в Москве на дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке от 4% при услуге «Гарантированная ставка». При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом.

В среду информационные агентства дружно передали новость: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Почта-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомство пожаловался гражданин на то, что в Москве на дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке от 4% при услуге «Гарантированная ставка». При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Основанием для публикации стало сообщение самой ФАС. Впрочем, в нем уточнялось, что служба пока «оценит рекламу банка на предмет нарушения законодательства». И лишь в случае установления вины банку грозит ответственность в соответствии с законом «О рекламе». «Почта-банк не получал от ФАС определение о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе»,— заверили там.

История примечательна тем, что описанное нарушение отнюдь не редкость. Просто обычно ФАС не спешит с сообщениями до принятия окончательного решения о наличии вины кредитной организации. Между тем вопрос недобросовестной рекламы в банковской сфере стоит давно и без каких-либо позитивных сдвигов. Менее месяца назад на проблему в очередной раз обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России беспокоит вопрос недобросовестной рекламы кредитов, когда клиентов заманивают низкими ставками, не раскрывая условия, говорила она. Регулятор рекомендовал раскрывать условия кредитов и отображать их не менее заметно, чем сами по себе низкие ставки.

Законом «О рекламе» предусмотрены штрафы согласно КоАП РФ. Распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа... содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

Однако эти меры, похоже, не слишком действенны. За май ФАС оштрафовала за шрифт в рекламе два банка из числа крупнейших — Сбербанк и «Открытие». Причем крупнейший игрок рынка получил всего 600 тыс. руб. штрафа. На этом фоне сообщение о Почта-банке выглядит просто несчастливым случаем, проигрышем в лотерею. Почему вместо того, чтобы адаптировать закон к современным технологиям и приемам рекламы, а также, например, увеличить штрафы, регуляторы предпочитают выстрелы наугад по отдельным игрокам, остается только догадываться.